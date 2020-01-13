Сотрудник Минюста может быть причастен к незаконной перерегистрации дома в центре Киева – СМИ
Арестованный дом в центре Киева на более чем 6 тысяч квадратных метров незаконно переписали на компанию из Сейшельских островов - к этому, вероятно, причастен сотрудник Минюста Сергей Мурихин.
Об этом сообщает "Слідство. Інфо" со ссылкой на Единый госреестр судебных решений.
Отмечается, что ранее недвижимость была в собственности семьи экс-нардепа Шепелева.
"Помещение площадью в более шесть тысяч квадратных метров перерегистрировали в 2018 году. Ранее оно принадлежало жене экс-регионала Александра Шепелева. Его обвиняют в хищении более 200 млн гривен "Родовид банка", а также в заказе нескольких убийств правоохранителей.
Поэтому в 2017 году суд наложил арест на собственность его семьи и запретил совершать любые действия в этом доме. В дальнейшем помещение могло отойти государству", - говорится в расследовании.
Но следователи выяснили, что вскоре после ареста частный нотариус отменил его - основанием для этого стали поддельные судебные решения.
"Здание сразу перерегистрировать на сейшельскую компанию "Амител Холдинг Лимитед". Правоохранители считают, что эта фирма подконтрольна Шепелеву", - подчеркивает "Слідство. Інфо".
Позже суд повторно наложил арест на эту недвижимость. Но его снова сняли со здания по такой схеме. По версии правоохранителей, к этому причастен сотрудник Министерства юстиции Сергей Мурихин. В 2018 году полиция обыскала его дом.
Журналисты сообщают, что в Министерстве юстиции Сергей Мурихин занимает должность заместителя главы отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы.
"В 2017 году его имя уже звучало в СМИ. Речь шла о том, что госисполнитель Минюста получил заработную плату в более чем миллион гривен.
Министр юстиции Денис Малюська отметил "Слідству. Інфо", что ему не известно о вероятной причастности своего сотрудника к незаконному отчуждению имущества", - говорится в расследовании.
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