Сотрудник Минюста может быть причастен к незаконной перерегистрации дома в центре Киева – СМИ

Арестованный дом в центре Киева на более чем 6 тысяч квадратных метров незаконно переписали на компанию из Сейшельских островов - к этому, вероятно, причастен сотрудник Минюста Сергей Мурихин.

Об этом сообщает "Слідство. Інфо" со ссылкой на Единый госреестр судебных решений.

Отмечается, что ранее недвижимость была в собственности семьи экс-нардепа Шепелева.

"Помещение площадью в более шесть тысяч квадратных метров перерегистрировали в 2018 году. Ранее оно принадлежало жене экс-регионала Александра Шепелева. Его обвиняют в хищении более 200 млн гривен "Родовид банка", а также в заказе нескольких убийств правоохранителей.

Поэтому в 2017 году суд наложил арест на собственность его семьи и запретил совершать любые действия в этом доме. В дальнейшем помещение могло отойти государству", - говорится в расследовании.

Но следователи выяснили, что вскоре после ареста частный нотариус отменил его - основанием для этого стали поддельные судебные решения.

"Здание сразу перерегистрировать на сейшельскую компанию "Амител Холдинг Лимитед". Правоохранители считают, что эта фирма подконтрольна Шепелеву", - подчеркивает "Слідство. Інфо".

Позже суд повторно наложил арест на эту недвижимость. Но его снова сняли со здания по такой схеме. По версии правоохранителей, к этому причастен сотрудник Министерства юстиции Сергей Мурихин. В 2018 году полиция обыскала его дом.

Журналисты сообщают, что в Министерстве юстиции Сергей Мурихин занимает должность заместителя главы отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы.

"В 2017 году его имя уже звучало в СМИ. Речь шла о том, что госисполнитель Минюста получил заработную плату в более чем миллион гривен.

Министр юстиции Денис Малюська отметил "Слідству. Інфо", что ему не известно о вероятной причастности своего сотрудника к незаконному отчуждению имущества", - говорится в расследовании.