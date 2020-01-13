Співробітник Мін'юсту може бути причетним до незаконної перереєстрації будинку в центрі Києва – ЗМІ

Арештований будинок у центрі Києва на понад 6 тисяч квадратних метрів незаконно переписали на компанію з Сейшельських островів - до цього ймовірно причетний співробітник Мін'юсту Сергій Мурихін.

Про це повідомляє "Слідство. Інфо" з посиланням на Єдиний держреєстр судових рішень.

Зазначається, що раніше нерухомість була у власності родини екснардепа Шепелева.

"Приміщення площею в понад шість тисяч квадратних метрів перереєстрували у 2018 році. Раніше воно належало дружині ексрегіонала Олександра Шепелева. Його звинувачують у розкраданні понад 200 мільйонів гривень "Родовід банку", а також у замовленні декількох убивств правоохоронців.

Через це у 2017 році суд наклав арешт на власність його родини і заборонив вчиняти будь-які дії щодо цього будинку. У подальшому приміщення могло відійти державі", - йдеться у розслідуванні.

Але слідчі з'ясували, що незадовго після арешту приватний нотаріус скасував його - підставою для цього стали підроблені судові рішення.

"Будівлю одразу перереєструвати на сейшельську компанію "Амітел Холдінг Лімітед". Правоохоронці вважають, що ця фірма підконтрольна Шепелеву", - підкреслює "Слідство. Інфо".

Пізніше суд вдруге наклав арешт на цю нерухомість. Але його знову зняли з будівлі за такою схемою. За версією правоохоронців, до цього причетний співробітник Міністерства юстиції Сергій Мурихін. У 2018 році поліція обшукала його помешкання.

Журналісти повідомляють, що у Міністерстві юстиції Сергій Мурихін обіймає посаду заступника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби.

"У 2017 році його ім’я вже лунало у ЗМІ. Йшлося про те, що держвиконавець Мін’юсту отримав заробітну плату в понад мільйон гривень.

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив "Слідству.Інфо", що йому не відомо про ймовірну причетність свого співробітника до незаконного відчуження майна", - йдеться у розслідуванні.