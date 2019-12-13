ПриватБанк и Western Union запускают новый сервис денежных переводов на счета в Украине

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ПриватБанк первым в Украине в партнерстве c Western Union, одним из мировых лидеров в области платежных услуг, запускает новый сервис "Наличные на счет" – переводы денежных средств на банковские счета в Украине.



Сервис позволит получать международные денежные переводы без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания – непосредственно на банковскую карту, выпущенную любым украинским банком, или банковский счет, открытый в Украине.

Теперь отправители переводов из любой точки мира смогут отправлять денежные переводы Western Union напрямую на текущий счет получателя в украинском банке в формате IBAN или на его карту, выпущенную любым банком – партнером Western Union на территории Украины.

"Запуск в Украине принципиально нового для многих стран мира сервиса перевода денег является результатом партнерства с Western Union, одной из самых инновационных мировых систем денежных переводов, – говорит руководитель направления денежных переводов ПриватБанка Мария Страшко. – Благодаря использованию передовых технологий мы сделали для украинцев получение международных переводов простым и комфортным, без дополнительных усилий со стороны получателя, что позволяет ПриватБанку оставаться национальным лидером этого рынка".

Как отметили в банке, сегодня сервис денежных переводов "Наличные на счет" работает в Украине в тестовом режиме, а с начала января 2020 года возможность получить деньги из-за рубежа через Western Union непосредственно на карту или счет будет доступна всем украинцам.