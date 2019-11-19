МВД подписало соглашение на 20 французских катеров за 136 миллионов евро

Правительство Украины и Франции подписали межведомственное рамочное соглашение стоимостью в 136 миллионов евро на изготовление и поставку 20 пограничных патрульных катеров, 25% из которых будут изготовлены в Украине.

Об этом сообщает сайт МВД.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, предложение французской компании ОСЕА была наиболее экономически выгодным, а правительство Франции предложил кредитное финансирования и частичную локализацию, 25% производства в Украине.

"Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине. Таким образом мы защитим акватории наших морей и за счет локализации производства в Украине, ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом.

Надеемся, что после этой сделки мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе", - подчеркнул министр.

По условиям соглашения, дополнительная комплектация катеров будет украинской - маленькие скоростные лодки, которые изготавливаются в Харькове, оружие также будет отечественным.

"Проект стоит 136 миллионов евро. 15% мы платим сразу из государственного бюджета. И 85% - это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами.

Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение 2 лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украине, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода", - отметил Арсен Аваков.

Проект рассчитан до 2023 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

Корабли будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны пограничной службы - Одесса, Мариуполь, Бердянск, Измаил и Килия.Отмечается, что длина одного катера- 32 метра, максимальная скорость - 30-32 узлов, автономность около недели, дальность по плаванию - 1200 морских миль.



Экономическая правда