МВС підписало міжурядову угоду на 20 французьких катерів за 136 мільйонів євро

Уряд України та Франції підписали міжурядову рамкову угоду вартістю в 135 мільйонів євро на виготовлення і купівлю 20 прикордоних патрульних катерів, 25% з них будуть виготовлені в Україні.

Про це повідомляє сайт МВС



За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, пропозиція французької компанії ОСЕА була найбільш економічно вигідною, а уряд Франції запропонував комплексний підхід кредитного фінансування і часткову локалізацію, 25%, виробництва в Україні.

"Кожен четвертий корабель буде виготовлений в Україні. Таким чином ми захистимо акваторії наших морів та за рахунок локалізації виробництва в Україні, орієнтовно, це буде один із миколаївських заводів, ми зможемо відродити виробництво катерів з алюмінієвим корпусом.

Сподіваємось, що після цієї угоди ми на постійній основі будемо виробляти катери на миколаївському заводі", - наголосив міністр.

За умовами угоди, додаткова комплектація катерів буде українською - маленькі швидкісні човни, які виготовляються у Харкові, зброя також буде вітчизняна.

"Проект вартує 136 мільйонів євро. 15% ми платимо відразу з державного бюджету. І 85% - це спеціальний кредит французького казначейства з мінімальними відсотками.

Окрім виробництва та поставок суден, проєкт включає систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу, запасні частини та інструменти, які необхідні для технічного обслуговування протягом 2 років експлуатації (або 2400 годин), технічну підтримку в Україні (по одному техніку та інженеру компанії виробника) протягом 60 місяців з дати поставки першого корабля в Україну, доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу", - зазначив Аваков.

Проект розрахований до 2023 року, а перший корабель Україна зможе отримати у 2021 році.

Кораблі будуть розміщуватися у місцях постійної дислокації підрозділів морської охорони прикордонної служби - Одеса, Маріуполь, Бердянськ, Ізмаїл та Кілія.



Зазначається, що довжина одного катера- 32 метри, максимальна швидкість - 30-32 вузлів, автономність близько тижня, дальність по плаванню - 1200 морських миль.



Економічна правда