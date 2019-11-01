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Google купил производителя фитнес-трекеров Fitbit за 2,1 миллиарда долларов

Пятница, 1 ноября 2019, 20:42

Компания Google купила производителя фитнес-трекеров Fitbit за 2,1 миллиарда долларов и собирается выводить на рынок носимые устройства собственной разработки.

Об этом сообщает The Verge.

В рамках сделки Google заплатит по 7,35 доллара за акцию. Общая сумма сделки составит приблизительно 2,1 млрд. дол.

Отмечается, что Fitbit останется независимым подразделением внутри Google и не будет обмениваться данными пользователей с материнской корпорацией в рекламных целях.

Объявляя о сделке в официальном блоге, вице-президент и глава аппаратного бизнеса Google Рик Остерлох отметил, что приобретение Fitbit — это в первую очередь "возможность еще больше инвестировать в WearOS, а также выводить на рынок носимые устройства Made by Google".

Экономическая правда

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