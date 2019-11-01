Google купив виробника фітнес-трекерів Fitbit за 2,1 мільярда доларів

Компанія Google купила виробника фітнес-трекерів Fitbit за 2,1 мільярда доларів і збирається виводити на ринок пристрої, що носяться Made by Google.

Про це повідомляє The Verge.

В рамках угоди Google заплатить по 7,35 долара за акцію. Загальна сума операції складе приблизно 2,1 мільярда доларів.

Відзначається, що Fitbit залишиться незалежним підрозділом всередині Google і не буде обмінюватися даними користувачів з материнською корпорацією в рекламних цілях.

Оголошуючи про угоду в офіційному блозі, віце-президент і глава апаратного бізнесу Google Рік Остерлох зазначив, що придбання Fitbit - це в першу чергу "можливість ще більше інвестувати в WearOS, а також виводити на ринок носяться пристрої Made by Google".

Економічна правда