Нафтогаз: Россия может пойти на потерю 1% ВВП чтобы остановить транзит через Украину

В Нафтогазе считают, что Россия может пойти на остановку транзита газа, несмотря на потери для экономики в 0,5-1% ВВП.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в интервью для 24 канала.

"Если государство прибегает к военной агрессии, то оно будет готово прибегать и к экономической агрессии. Мы не должны быть наивными и думать, что Россия заинтересована в том, чтобы просто зарабатывать деньги, поддерживая и свою компанию, и давая зарабатывать Украине. Нам наивно было бы ожидать продолжения транзита газа через Украину", - заявил Витренко.

"Россия понимает, что остановка транзита для Украины - это потеря 3-4% ВВП, а потери для России - 0,5-1% ВВП. Нам это повредит больше, поэтому они могут на это пойти. Когда происходят военные действия на Донбассе, Россия также теряет людей, технику, деньги. Но они идут на это, ожидая, что наши потери будут большими", - отметил исполнительный директор Нафтогаза.

Напомним:

28 октября в Брюсселе начался очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне ЕС-Украина-РФ о долгосрочном транзите газа по территории Украины после 2019 года.

Во время последнего раунда трехсторонних переговоров по газу в сентябре Украина, РФ и ЕС согласовали в принципе, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС.

Относительно длительности контракта, объемов и тарифов договоренности пока нет.