Нафтогаз: Росія може піти на втрату 1% ВВП аби зупинити транзит через Україну

У Нафтогазі вважають, що Росія може піти на зупинку транзиту газу, не дивлячись на втрати для економіки в 0,5-1% ВВП.



Про це повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко в інтерв’ю 24 каналу.

"Якщо держава вдається до військової агресії, то вона буде готова вдаватись і до економічної агресії. Ми не маємо бути наївними і думати, що Росія зацікавлена у тому, щоби просто заробляти гроші, підтримуючи і свою компанію, і давати заробляти Україні. Нам наївно було би очікувати продовження транзиту газу через Україну", - заявив Вітренко.

"Росія розуміє, що зупинка транзиту для України – це втрата 3-4% ВВП, а втрати для Росії – 0,5-1% ВВП. Нам це зашкодить більше, тому вони можуть на це піти. Коли відбуваються військові дії на Донбасі, Росія також втрачає людей, техніку, гроші. Але вони ідуть на це, очікуючи, що наші втрати будуть більшими," - зауважив виконавчий директор Нафтогазу.

Нагадаємо:

28 жовтня у Брюсселі почався черговий раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні ЄС-Україна-РФ щодо довгострокового транзиту газу територією України після 2019 року.

Під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу у вересні Україна, РФ та ЄС погодили в принципі, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС.

Щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів домовленості наразі немає.