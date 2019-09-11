Мораторий на строительство будет касаться исключительно новых застроек - Кличко

Решение, которое может принять Киевсовет, о моратории на строительство в столице, будет касаться только новых застроек и объектов, возводимых с нарушением закона.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Если Киевсовет примет такое решение и введет мораторий, он будет касаться исключительно новой застройки и документов на нее. То есть, речь идет о том, что до нового года не будут начинать возводить новые жилые, коммерческие объекты (кроме социальной инфраструктуры)", - подчеркнул мэр.

И добавил, что начатого законного строительства или объектов, которые должны быть законно введены в эксплуатацию, мораторий касаться не будет.

"Объекты же, возводимые без документации, или в отношении которых документация отменена - в эксплуатацию введены не будут", - подчеркнул мэр.

Он призвал не обращать внимание на "провокаторов и манипуляторов, которые в угоду застройщикам пытаются распространять лживую информацию".

Согласно проекту решения, городские власти планируют до конца года завершить инвентаризацию всего начатого на территории Киева строительства. Сегодня данные о том, что именно и где сооружается согласовывает ГАСИ Украины. Город получает информацию постфактум.

Киевская власть настроена навести порядок с застройкой в ​​столице.

"Чтобы неожиданно, на участках, полученных во времена Омельченко и Черновецкого, не произрастали монстры. Чтобы застройщики через суды не заставляли город выдавать градостроительные условия, чтобы не велось строительство на арестованных земельных участках. Чтобы все строительство происходило исключительно законно и с учетом интересов общины Киева", - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что будет предлагать Киевсовету принять это решение за основу и через неделю разработать предложения к нему, чтобы нивелировать возможные негативные последствия для граждан, в том числе предпринимателей.

Напомним:

10 сентября на сайте Киевсовета был опубликован проект решения, которым планируется ввести мораторий на новое строительство и реконструкцию в столице Украины.

В частности, этим документом предусматривается провести до 31 декабря инвентаризацию объектов нового строительства или реконструкции.

Также предполагается ввести временный мораторий на осуществление подготовительных и строительных работ на период проведения инвентаризации.

Экономическая правда