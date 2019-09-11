Все разделы
Укр / Рус

Мораторий на строительство будет касаться исключительно новых застроек - Кличко

Среда, 11 сентября 2019, 13:17

Решение, которое может принять Киевсовет, о моратории на строительство в столице, будет касаться только новых застроек и объектов, возводимых с нарушением закона.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Если Киевсовет примет такое решение и введет мораторий, он будет касаться исключительно новой застройки и документов на нее. То есть, речь идет о том, что до нового года не будут начинать возводить новые жилые, коммерческие объекты (кроме социальной инфраструктуры)", - подчеркнул мэр.

И добавил, что начатого законного строительства или объектов, которые должны быть законно введены в эксплуатацию, мораторий касаться не будет.

"Объекты же, возводимые без документации, или в отношении которых документация отменена - в эксплуатацию введены не будут", - подчеркнул мэр.

Он призвал не обращать внимание на "провокаторов и манипуляторов, которые в угоду застройщикам пытаются распространять лживую информацию".

Согласно проекту решения, городские власти планируют до конца года завершить инвентаризацию всего начатого на территории Киева строительства. Сегодня данные о том, что именно и где сооружается согласовывает ГАСИ Украины. Город получает информацию постфактум.

Киевская власть настроена навести порядок с застройкой в ​​столице.

"Чтобы неожиданно, на участках, полученных во времена Омельченко и Черновецкого, не произрастали монстры. Чтобы застройщики через суды не заставляли город выдавать градостроительные условия, чтобы не велось строительство на арестованных земельных участках. Чтобы все строительство происходило исключительно законно и с учетом интересов общины Киева", - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что будет предлагать Киевсовету принять это решение за основу и через неделю разработать предложения к нему, чтобы нивелировать возможные негативные последствия для граждан, в том числе предпринимателей.

Напомним:

10 сентября на сайте Киевсовета был опубликован проект решения, которым планируется ввести мораторий на новое строительство и реконструкцию в столице Украины.

В частности, этим документом предусматривается провести до 31 декабря инвентаризацию объектов нового строительства или реконструкции.

Также предполагается ввести временный мораторий на осуществление подготовительных и строительных работ на период проведения инвентаризации.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

КГГА Кличко строительство мораторий

powered by lun.ua
Материалы по теме
Через ProZorro в столице продали дом на Грушевского за 40 миллионов - КГГА 9 сентября 2019, 15:42
Бюджет Киева в 2022 году может составить более 71 миллиарда - Кличко 4 сентября 2019, 16:03
Столичный кинотеатр "Братислава" отремонтируют за 100 миллионов 30 августа 2019, 21:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!