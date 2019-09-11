Мораторій на будівництво стосуватиметься виключно нових забудов - Кличко

Рішення, що може ухвалити Київрада, щодо мораторію на будівництво в столиці, стосуватиметься тільки нових забудов і об’єктів, що зводяться із порушенням закону.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

"Якщо Київрада ухвалить таке рішення і запровадить мораторій, стосуватиметься він виключно нової забудови та документів на неї. Тобто, йдеться про те, що до нового року не розпочинатимуть зводити нові житлові, комерційні об’єкти (крім соціальної інфраструктури)", - наголосив мер.

І додав, що розпочатого законного будівництва чи об’єктів, що мають бути законно введені в експлуатацію, мораторій не стосуватиметься.

"Об’єкти ж, що зводяться без документації, або щодо яких документація скасована – в експлуатацію введені не будуть", – підкреслив мер.

Він закликав "не зважати на провокаторів і маніпуляторів, які в угоду забудовникам намагаються розповсюджувати брехливу інформацію".

Згідно з проектом рішення, міська влада планує до кінця року завершити інвентаризацію всього розпочатого на території Києва будівництва. Сьогодні дані щодо того, що саме і де споруджується погоджує ДАБІ України. Місто отримує інформацію постфактум.

"Ми налаштовані навести лад із забудовою в столиці. Щоб зненацька, на ділянках, отриманих за часів Омельченка та Черновецького, не виростали монстри. Щоб забудовники через суди не змушували місто видавати містобудівні умови, щоб не велося будівництво на арештованих земельних ділянках. Щоб все будівництво відбувалося виключно законно і з врахуванням інтересів громади Києва", – наголосив Кличко.

Мер підкреслив, що пропонуватиме Київраді ухвалити це рішення за основу і за тиждень опрацювати пропозиції до нього, аби знівелювати можливі негативні наслідки для громадян, у тому числі підприємців.

Нагадаємо:

10 вересня на сайті Київради було опубліковано проект рішення, яким планується ввести мораторій на нове будівництво та реконструкцію у столиці України.

Зокрема, цим документом передбачається провести до 31 грудня інвентаризацію об’єктів нового будівництва або реконструкції.

Також передбачається ввести тимчасовий мораторій на здійснення підготовчих і будівельних робіт на період проведення інвентаризації.

Економічна правда