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Германия усилит борьбу с отмыванием денег на рынке недвижимости

Среда, 31 июля 2019, 10:58

Правительство Германии в среду планирует утвердить новый законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег в сфере недвижимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что законопроект сделает Германию соответствующей "высоких международных стандартов в борьбе с отмыванием денег".

"Отмывание денег является серьезной проблемой в нашей стране. Мы должны ее устранить. В частности, мы должны внимательнее взглянуть на рынок недвижимости", - заявил Шольц в интервью СМИ.

Ожидается, что проект будет утвержден кабинетом канцлера Ангелы Меркель в среду.

Помимо прочих изменений, закон предоставит правительственному органу финансовой разведки (FIU) широкие полномочия и доступ к данным других следственных органов.

Законодательство расширит перечень профессиональных групп, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях и принимать меры для предотвращения отмывания денег.

Действие закона теперь распространяется на сотрудников аукционных домов, торговцев драгоценными металлами и агентов по недвижимости.

Европейская правда

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Германия недвижимость

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