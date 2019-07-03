Украина должна усилить боротьбy с пиратством и подделками - ЕС

Представители ЕС выразили обеспокоенность медленным выполнением Украиной своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации, в частности в сфере авторского права, торговых марок, патентов и обеспечения соблюдения этих прав.

Об этом сообщает пресс служба Представительства ЕС в Украине.

Украине необходимо активизировать усилия для приведения своих законов в соответствие с нормами ЕС и создать необходимых институты для управления сферой интеллектуальной собственности, а также принимать больше мер для борьбы с подделками и пиратством, заявили в ЕС.

Как известно, Украина обязалась привести свое законодательство в сфере интеллектуальной собственности в соответствие с нормами ЕС и практиками правоприменения.

В соответствии с Соглашением об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, которое является частью Соглашения об ассоциации и действует с 1 января 2016 года, предусмотрено осуществление реформ в сфере авторского права, товарных знаков, промышленных образцов, топологии полупроводников, патентов, сортов растений и обеспечения соблюдения законодательства, в частности при пересечении границы.

Это позволит Украине полностью интегрироваться в мировую торговую систему, в дальнейшем привлекать иностранные инвестиции и предотвратить значительные потери со стороны правообладателей.

Внедрение этих реформ в повестке дня ежегодного межгосударственного Диалога между Украиной и ЕС относительно прав интеллектуальной собственности. Последняя, ​​17-я встреча Диалога состоялась 26 июня 2019 в Киеве.

Во время Диалога украинская сторона, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), представила основные составляющие проекта пятилетней стратегии развития сферы интеллектуальной собственности и отчиталась о состоянии работы над рядом законопроектив с целью приведения украинского законодательства в соответствие с Соглашением об ассоциации.

МЭРТ также готовит проект закона для устранения некоторых недостатков в недавно принятом законе о коллективном управлении правами.

Техническая работа почти выполнена, и МЭРТ обещает подать эти новые законопроекты в Верховную Раду после выборов.

Украина рассматривает формирование специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности как приоритет и планирует завершить отбор его судей до конца 2019 года. Одновременно продолжается создание нового офиса интеллектуальной собственности, которое планируется завершить в 2020 году.

Европейская сторона предложила предоставлять Украине техническую поддержку в этих направлениях.

Представители ЕС отметили, что нарушения прав интеллектуальной собственности наносит большие потери для украинской экономики, ведь приводит к уменьшению инвестиций и поступлений в государственный бюджет, а также не позволяет создавать рабочие места в творческих и инновационных отраслях.

К тому же, такие нарушения представляют значительный риск для граждан, которые часто просто не знают, безопасные товары, которые они покупают. Кроме того, связь между подделками и организованной преступностью представляет большую угрозу для общества.

В ЕС контрафактная и пиратская продукция составляет около 7% импорта, или 121 млрд евро в год.

Европейская правда