Україна має посилити боротьбy з піратством та підробками - ЄС

Представники ЄС висловили стурбованість щодо повільного виконання Україною своїх зобов’язань у межах Угоди про асоціацію, зокрема у сфері авторського права, торговельних марок, патентів і забезпечення дотримання цих прав.

Про це повідомляє пресслужба Представництва ЄС в Україні.

Україні необхідно активізувати зусилля для приведення своїх законів у відповідність до норм ЄС і створення необхідних інституцій для управління сферою інтелектуальної власності, а також вживати більше заходів для боротьби з підробками та піратством, заявили у ЄС.

Як відомо, Україна зобов’язалася привести своє законодавство у сфері інтелектуальної власності у відповідність до норм ЄС і практик правозастосування.

Відповідно до Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка є частиною Угоди про асоціацію і діє з 1 січня 2016 року, передбачено здійснення реформ у сфері авторського права, товарних знаків, промислових зразків, топографій напівпровідників, патентів, сортів рослин і забезпечення дотримання законодавства, зокрема під час перетину кордону.

Це дозволить Україні повністю інтегруватися у світову торговельну систему, надалі залучати іноземні інвестиції та запобігти значним втратам з боку правовласників.

Впровадження цих реформ є на порядку денному щорічного міждержавного Діалогу між Україною та ЄС щодо прав інтелектуальної власності. Остання, 17-та зустріч Діалогу відбулася 26 червня 2019 року в Києві.

Під час Діалогу українська сторона, Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), презентувала основні складові проєкту п’ятирічної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності й прозвітувала про стан роботи над низкою законопроєктів з метою приведення українського законодавства у відповідність до Угоди про асоціацію. МЕРТ також готує проєкт закону для усунення деяких недоліків у нещодавно ухваленому законі про колективне управління правами.

Технічна робота майже виконана, і МЕРТ обіцяє подати ці нові законопроєкти до Верховної ради після виборів. Україна розглядає формування спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності як пріоритет і планує завершити відбір його суддів до кінця 2019 року. Одночасно триває створення нового офісу інтелектуальної власності, яке планується завершити у 2020 році.

Європейська сторона запропонувала надавати Україні технічну підтримку в цих напрямках.

Представники ЄС наголосили, що порушення прав інтелектуальної власності завдає великі втрати для української економіки, адже призводить до зменшення інвестицій і надходжень до державного бюджету, а також не дозволяє створювати робочі місця у творчих та інноваційних галузях. До того ж, такі порушення становлять значний ризик для громадян, які часто просто не знають, чи безпечні товари, які вони купують. Крім того, зв’язок між підробками та організованою злочинністю становить велику загрозу для суспільства.

В ЄС контрафактна й піратська продукція становить близько 7% імпорту, або 121 млрд євро на рік.

Європейська правда