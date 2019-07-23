В Украине стало меньше агрохолдингов

Количество аграрных холдингов в Украине уменьшается, как и земельный банк, который ими обрабатывается, - с 5,95 миллионов гектаров в 2017 году до 5,62 миллионов гектаров в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Отмечается, что за 2018 год количество агрохолдингов сократилась с 93 до 85, вместе с количеством игроков сократился и совокупный земельный банк. Сократился также земельный банк 15 крупнейших компаний - с 3,3 млн га в 2017 году до 3,2 га в 2018 году.

"За 2018 год в сравнении с 2017, украинские агрохолдинги увеличили валовое производство основных масличных культур: подсолнечника (на 400 тысяч тонн больше), сои (на 100 тысяч тонн больше) и рапса (на 56 тысяч тонн больше).

Рост произошел за счет сокращения посевных площадей под отдельными зерновыми, а также за счет высокой урожайности, которая продолжает расти. Агрохолдинги в 2018 году произвели меньше пшеницы (на 877 тысяч тонн меньше) и ячменя (на 83 тисяч тонн меньше), однако значительно нарастили производство кукурузы (на 3,9 млн тонн больше)", - говорится в сообщении.