В Україні стало менше агрохолдингів

Кількість аграрних холдингів в Україні зменшується, як і земельний банк, який ними обробляється, - з 5,95 мільйонів гектарів у 2017 році до 5,62 мільйонів гектарів у 2018 році.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Зазначається, що за 2018 рік кількість агрохолдингів скоротилась з 93 до 85, разом із кількістю гравців скоротився і сукупний земельний банк.

Скоротився також земельний банк 15 найбільших компаній - з 3,3 млн га у 2017 році до 3,2 млн га у 2018 році.

"За 2018 рік в порівнянні до 2017, українські агрохолдинги збільшили валове виробництво основних олійних культур: соняшнику (на 400 тисяч тонн більше), сої (на 100 тисяч тонн більше) та ріпаку (на 56 тисяч тонн більше).

Зростання відбулося за рахунок скорочення посівних площ під окремими зерновими, а також за рахунок високої урожайності, яка продовжує зростати. Агрохолдинги у 2018 році виробили менше пшениці (на 877 тисяч тонн менше) та ячменю (на 83 тисяч тонн менше), проте значно наростили виробництво кукурудзи (на 3,9 млн тонн більше)", - йдеться у повідомленні.