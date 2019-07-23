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В Україні стало менше агрохолдингів

Вівторок, 23 липня 2019, 15:00

Кількість аграрних холдингів в Україні зменшується, як і земельний банк, який ними обробляється, - з 5,95 мільйонів гектарів у 2017 році до 5,62 мільйонів гектарів у 2018 році.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Зазначається, що за 2018 рік кількість агрохолдингів скоротилась з 93 до 85, разом із кількістю гравців скоротився і сукупний земельний банк.

 
 

Скоротився також земельний банк 15 найбільших компаній - з 3,3 млн га у 2017 році до 3,2 млн га у 2018 році.

"За 2018 рік в порівнянні до 2017, українські агрохолдинги збільшили валове виробництво основних олійних культур: соняшнику (на 400 тисяч тонн більше), сої (на 100 тисяч тонн більше) та ріпаку (на 56 тисяч тонн більше).

Зростання відбулося за рахунок скорочення посівних площ під окремими зерновими, а також за рахунок високої урожайності, яка продовжує зростати. Агрохолдинги у 2018 році виробили менше пшениці (на 877 тисяч тонн менше) та ячменю (на 83 тисяч тонн менше), проте значно наростили виробництво кукурудзи (на 3,9 млн тонн більше)", - йдеться у повідомленні.

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аграрний ринок

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