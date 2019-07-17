CONTRAGENT от ЛИГА:ЗАКОН находит связи между компаниями и бенефициарами в несколько кликов
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ЛИГА:ЗАКОН обновила облачный сервис проверки бизнес-партнеров CONTRAGENT.
Пользователи в несколько кликов со стопроцентной точностью могут установить связи между компаниями и бенефициарами.
Скорость обработки запросов в системе увеличилась в разы, реализовано полномасштабный мобайл клиент, который дает возможность работать со смартфонов и планшетов так же полноценно и быстро, как со стационарных компьютеров.
Даже аналитический инструмент "Связи" функционирует четко и оперативно и в удобном пользовательском интерфейсе.
В основе онлайн-сервиса - трендовый machine learning. За считанные минуты искусственный интеллект анализирует досье более 6 млн. компаний и ФЛП.
С CONTRAGENT можно мгновенно сделать экспресс-оценку деятельности существующих и потенциальных партнеров на факторы риска и принять решение о том, стоит ли с ними сотрудничать. Это musthave для безопасного бизнеса.
Project-менеджер направления "Сервисы анализа и мониторинга" Андрей Кравченко говорит:
"Мы дополняем CONTRAGENT новыми данными и аналитикой для нашей основной аудитории и охватываем ее новые сегменты, предлагая то, в чем они нуждаются и раньше не имели. Данные оперативно интегрируются в информационные системы компаний."
Ключевые преимущества новой версии CONTRAGENT:
- быстрый поиск и построение точных связей между компаниями, учредителями, совместными руководителями, адресами и контактами,
- актуальные досье и исторические справки о каждой украинской компании,
- максимально подробная информация о ФЛП,
- мобильность и доступность в режиме 24/7,
- удобный и функциональный интерфейс мобильной версии.
С CONTRAGENT легко самостоятельно проверить данные о контрагентах в Едином государственном реестре, открытые исполнительные производства, период существования компании / регистрации ФЛП, частоту смены руководства, владельцев, бенефициаров, наложены санкции.
В помощь - круглосуточная онлайн-поддержка.
Система предоставляет информацию исключительно из официальных и открытых источников: Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Базы объявлений по тематике банкротства, опубликованных на сайте Высшего хозяйственного суда Украины, Единого государственного реестра судебных решений, Плана государственных проверок предприятий, Информации о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
Благодаря machine learning CONTRAGENT оперативно обрабатывает данные и предлагает их в удобном формате с графическим отражением связей. Это экономит время и ресурсы бизнеса любого масштаба и позволяет оценить риски сотрудничества.
Одновременно можно мониторить 1500 бизнес-партнеров.
Воспользоваться преимуществами системы CONTRAGENT можно здесь.
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