CONTRAGENT вiд ЛIГА:ЗАКОН знаходить зв'язки мiж компанiями та бенефецiарами за кiлька клiкiв

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ЛIГА:ЗАКОН оновила хмарний сервiс перевiрки бiзнес-партнерiв CONTRAGENT.

Користувачi за кiлька клiкiв зi стовiдсотковою точнiстю можуть встановити зв'язки мiж компанiями та бенефецiарами.

Швидкiсть обробки запитiв у системi зросла в рази, реалізовано повномасштабний мобайл клієнт, що дає можливість працювати зі смартфонів і планшетів так само повноцінно та швидко, як зі стаціонарних комп’ютерів.

Навіть аналітичний інструмент "Зв’язки" функціонує чітко та оперативно і в зручному для користувача інтерфейсі.

В основi онлайн-сервiсу − трендовий machine learning.За лічені хвилини штучний iнтелект аналiзує досьє понад 6 мільйонів компаній та ФОПів. Із CONTRAGENT можна миттєво зробити експрес-оцiнку дiяльностi існуючих та потенційних партнерів на ризик-фактори та прийняти рішення про те, чи варто з ними співпрацювати. Це musthave для безпечного бізнесу.

Project-менеджер напряму "Сервіси аналізу і моніторингу" Андрій Кравченко говорить:

"Ми доповнюємо CONTRAGENT новими даними й аналітикою для нашої основної аудиторiї та охоплюємо її нові сегменти, пропонуючи те, чого вони потребують і ранiше не мали. Дані оперативно інтегруються в інформаційні системи компаній."

Ключовi переваги оновлено версії CONTRAGENT:

швидкий пошук та побудова точних зв’язків між компаніями, засновниками, спільними керівниками, адресами і контактами,

актуальне досье та історичні дані про кожну українську компанію,

максимально детальна iнформацiя про ФОПи,

мобiльнiсть i доступнiсть у режимi 24/7,

зручний функціональний інтерфейс мобільної версії.

З CONTRAGENT легко самостійно перевірити дані про контрагентів в Єдиному державному реєстрі, відкриті виконавчі провадження, період існування компанії/реєстрації ФОП, частоту змін керівництва, власників, бенефіціарів, накладені санкції. У поміч - цілодобова онлайн-підтримка.

Система надає інформацію виключно з офіційних та відкритих джерел: Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Бази оголошень з тематики банкрутства, опублікованих на сайті Вищого господарського суду України,Єдиного державного реєстру судових рішень,Плану державних перевірок підприємств, Інформації про суб’єктів господарювання, що мають податковий борг.

Завдяки machine learning CONTRAGENT оперативно опрацьовує всі дані і пропонує їх у зручному форматі з графічними відображеннями зв’язків. Це реально економить час і ресурси бізнесу будь-якого масштабу і дозволяє оцінити ризики співпраці.

Одночасно можна моніторити 1500 бізнес-партнерів.

Скористатися можливостями системи CONTRAGENT можливо тут.