Конфискованную фабрику Фирташа в Таджикистане не могут продать 3 года

Власти Таджикистана снизили цену на принадлежавшую ранее украинскому олигарху Дмитрию Фирташу швейную фабрику "Гулистон Душанбе" с 4 до 2,5 миллионов долларов.

Об этом пишет OCCRP со ссылкой на сайт Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом страны, где опубликована новая цена.

Власти планируют продать все акции (242 тысячи) одним лотом.

Отмечается, что покупателя для этой фабрики не могут найти уже три года.

Первый раз принадлежащее Фирташу, а позже конфискованное государством предприятие пытались продать на аукционе в сентябре 2016 года. После этого торги проводили в январе 2017 года и в декабре 2018 года.

Напомним, в 2014 году Экономический суд Душанбе признал недействительной сделку по покупке компанией Фирташа 95% акций швейной фабрики "Гулистон Душанбе". Активы предприятия постановили передать в распоряжение правительства Таджикистана.

Еще 5% принадлежало сыну находящегося в тюремном заключении экс-министра промышленности Таджикистана Зайда Саидова Хайрулло Саидову. Предприятие было приватизировано в 2002 году, когда Саидов был министром промышленности республики. Суд признал приватизацию незаконной.

Суд страны также признал незаконной покупку Фирташем компании "Таджиказот", установив, что цена по сделке была занижена. Следствие установило, что Фирташ купил ее по цене в 20% от стоимости акций.

Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана также обвинило бизнесмена в нецелевом использовании средств и незаконной продаже оборудования.