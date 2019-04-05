Конфісковану фабрику Фірташа у Таджикистані не можуть продати 3 роки

Влада Таджикистану знизили ціну на швейну фабрику "Гулістон Душанбе", що раніше належала українському олігарху Дмитру Фірташу, із 4 до 2,5 мільйонів доларів.

Про це пише OCCRP із посиланням на сайт Держкомітету з інвестицій та управління держмайном країни, де опублікована нова ціна.

Влада планує продати всі акції (242 тисячі) одним лотом.

Зазначається, що покупця для цієї фабрики не можуть знайти вже три роки.

Перший раз фабрику Фірташу, а пізніше конфісковане державою підприємство намагалися продати на аукціоні у вересні 2016 року. Після цього торги проводили в січні 2017-го і в грудні 2018 року.

Нагадаємо, в 2014 році Економічний суд Душанбе визнав недійсною угоду з купівлі компанією Фірташа 95% акцій швейної фабрики "Гулистон Душанбе". Активи підприємства постановили передати в розпорядження уряду Таджикистану.

Ще 5% належало синові екс-міністра промисловості Таджикистану, який знаходиться в тюремному ув'язненні, Зайда Саидова Хайрулло Саидова. Підприємство було приватизоване у 2002 році, коли Саїдов був міністром промисловості республіки. Суд визнав приватизацію незаконною.

Суд країни також визнав незаконною купівлю Фірташем компанії "Таджиказот", встановивши, що ціна за угодою була занижена. Слідство встановило, що Фірташ купив її за ціною в 20% від вартості акцій.

Агентство із державного фінансового контролю і боротьби з корупцією Таджикистану також звинуватило бізнесмена в нецільовому використанні коштів і незаконному продажі обладнання.