Инвестиции в мировую недвижимость второй год подряд обновляют максимум — эксперты

В 2018 году мировые объемы глобальных инвестиций в недвижимость достигли 1,75 триллиона долларов, что является самым высоким уровнем за всю историю исследований. По прогнозам, тенденция продолжится в 2019 году.

Об этом сообщили в международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, передает Укринформ.

"Объемы инвестиций в мировую недвижимость в 2018 году стали самыми высокими за всю историю и достигли 1,75 трлн долларов, что на 4% превышает предыдущий максимум в размере 1,68 трлн долл. США в 2017 году", - сообщили в консалтинговой компании.

Аналитики компании прогнозируют сохранение рекордных уровней инвестиций в 2019 году, в пределах 1,75 трлн долларов, поскольку инвесторы нацелены на более широкий диапазон рынков.

"Все больше продавцов готовы предоставлять предложения, поскольку стратегии в сфере недвижимости адаптируются к изменениям финансовой политики, геополитической напряженности и структурным изменениям. Цены будут постепенно повышаться под влиянием стабильной доходности и роста арендных ставок в лучших объектах, а не в результате снижения доходности, что было характерно для прошлых лет", - говорится в отчете.

Отмечается, что стабильный доход по контрактам, даже в зависимости от экономического роста и инфляции, делает недвижимость невероятно привлекательной для инвестиций.

В 2018 году все мировые регионы были активными покупателями. В то же время, Северная Америка стала лидером по инвестициям в международную недвижимость, увеличив объемы на 17% в годовом измерении, до 546 млрд долларов.

США и Канада в 2018 году были ведущими источниками инвестиционного капитала в трансграничных инвестициях, на них в прошлом году пришлось 40% всех иностранных инвестиционных потоков (125 млрд долларов).

Немецкий капитал вошел в тройку, инвестировав 26 млрд долларов. Французские трансграничные потоки инвестиций впервые обошли Великобританию, несмотря на то, что британские инвестиционные менеджеры укрепляют свои континентальные портфели

Изменилась также структура трансграничных инвестиций из Азиатско-Тихоокеанского региона: континентальный Китай и Гонконг отступили, но Сингапур и Южная Корея укрепляли свои позиции в рейтингах.

США в 2018 году стали главным объектом для глобальных инвестиций в коммерческую недвижимость (45 млрд долларов).

Африканский регион сохранил свою историческую позицию как наиболее популярное направление для международного капитала. В данный регион было инвестировано 53% глобальных капиталовложений (88 млрд долларов).

В то же время, капиталовложения в коммерческую недвижимость в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизились в 2018 году на 2% и 1% соответственно, что связано с сокращением количества транзакций.

При этом, европейский рынок ритейла демонстрирует спад третий год подряд (56 млрд долл. США). Объемы сделок в сферах промышленной и офисной недвижимости также сократились на -24,7% и -9,7% соответственно. Одной из причин называется нехватка объектов для инвестирования.

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