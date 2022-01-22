За 2021 год в Киеве и пригороде появилось более 55 тысяч квартир

За 2021 год в столице ввели в эксплуатацию 35 тысяч квартир, в Киевской области – 20 тысяч.

Об этом сообщает ЛУН в пресс-релизе.

Другие крупные города Украины строятся медленнее: во Львове введено в эксплуатацию 6 тысяч квартир, в Одессе – 13 тысяч квартир, в Харькове – 9 тысяч, в Днепре – 2 тысячи.

В сообщении также указывается, что лидерами по наибольшей территории застройки в Киеве являются три компании "КАН Девелопмент", KSM-Group и "Киевгорстрой", каждая из которых имеет около 10% от общей площади застройки в городе.

Напоминаем:

По данным портала недвижимости ЛУН, в 2021 году средняя стоимость квадратного метра в столичной новостройке поднялась на 25% - с 27,7 тыс. грн до 34,7 тыс. грн. В долларовом эквиваленте цена выросла на 32% до 1290 дол.

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