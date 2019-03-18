Інвестиції у світову нерухомість другий рік поспіль оновлюють максимум — експерти

У 2018 році світові обсяги глобальних інвестицій у нерухомість досягли 1,75 трильйона доларів, що є найвищим рівнем за всю історію досліджень. За прогнозами, тенденція триватиме у 2019 році.

Про це повідомили у міжнародній консалтинговій компанії Cushman & Wakefield, передає Укрінформ.

"Обсяги інвестицій у світову нерухомість у 2018 році стали найвищими за всю історію і досягли 1,75 трлн доларів, що на 4% перевищує попередній максимум у розмірі 1,68 трлн доларів у 2017 році", - зазначили в консалтинговій компанії.

Аналітики компанії прогнозують збереження рекордних рівнів інвестицій у 2019 році, в межах 1,75 трлн доларів, оскільки інвестори націлюються на ширший діапазон ринків.

"Все більше продавців готові надавати пропозиції, оскільки стратегії в сфері нерухомості пристосовуються до змін фінансової політики, геополітичної напруженості та структурних змін. Ціни будуть поступово підвищуватися під впливом стабільної дохідності та зростання орендних ставок у кращих об’єктах, а не через зниження дохідності, що було характерним для минулих років", - йдеться у звіті.

Зазначається, що стабільний дохід за контрактами, навіть у залежності від економічного зростання та інфляції, робить нерухомість неймовірно привабливою для інвестицій.

У 2018 році всі світові регіони були активними покупцями. Водночас, Північна Америка стала лідером з інвестицій у міжнародну нерухомість, збільшивши обсяги на 17% у річному вимірі, до 546 млрд доларів.

США та Канада у 2018 році були провідними джерелами інвестиційного капіталу у транскордонних інвестиціях, на них у минулому році припало 40% усіх іноземних інвестиційних потоків (125 млрд доларів).

Німецький капітал увійшов до трійки, інвестувавши 26 млрд доларів. Французькі транскордонні потоки інвестицій вперше випередили Великобританію, попри те, що британські інвестиційні менеджери зміцнюють свої континентальні портфелі.

Змінилася також структура транскордонних інвестицій із Азіатсько-Тихоокеанського регіону: континентальний Китай і Гонконг відступили, але Сінгапур і Південна Корея зміцнювали свої позиції у рейтингах.

США у 2018 році стали головним об'єктом для глобальних інвестицій у комерційну нерухомість(45 млрд доларів).

Африканський регіон зберіг свою історичну позицію як найпопулярніший напрямок для міжнародного капіталу. В даний регіон було інвестовано 53% глобальних капіталовкладень (88 млрд доларів).

Водночас капіталовкладення у комерційну нерухомість в Європі, на Близькому Сході, в Африці та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні знизилися у 2018 році на 2% і 1% відповідно, що пов'язано зі скороченням кількості транзакцій.

При цьому, європейський ринок рітейлу демонструє спад третій рік поспіль (56 млрд доларів). Обсяги угод у сферах промислової та офісної нерухомості також скоротилися на -24,7% і -9,7% відповідно. Однією з причин називається брак об’єктів для інвестування.

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