Экономика Италии создает риск для стран еврозоны — ЕС

Европейская комиссия в среду заявила, что чрезмерные экономические дисбалансы Италии представляют риск для стран еврозоны.

Об этом пишет EUobserver.

"Италия переживает период чрезмерного дисбаланса. Высокий государственный долг и продолжающаяся слабая динамика производительности указывают на риски, имеющие трансграничное значение в контексте до сих пор высокого уровня безнадежных кредитов и высокого уровня безработицы", - сказала Еврокомиссия.

Еврокомиссия в декабре решила не начинать дисциплинарную процедуру против Италии за ее дефицит бюджета и госдолг после того, как популистское правительство страны пообещало сократить некоторые запланированные расходы. Комиссия закрыла глаза на то, что Рим не снизил структурный дефицит этого года. Крупнейшим критиком соглашения стали Нидерланды и Австрия, которые требуют применять правила блока "в полном объеме ко всем, кого это касается".

Сейчас долг Италии составляет 133% ВВП - это наибольший показатель среди стран еврозоны после Греции.

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Европейская правда