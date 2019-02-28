Економіка Італії створює ризик для країн єврозони — ЄС

Європейська комісія в середу заявила, що надмірні економічні дисбаланси Італії становлять ризик для країн єврозони.

Про це пише EUobserver.

"Італія переживає період надмірного дисбалансу. Високий державний борг і тривала слабка динаміка продуктивності вказують на ризики, що мають транскордонне значення, в контексті досі високого рівня безнадійних кредитів і високого рівня безробіття", - сказала Єврокомісія.

Єврокомісія у грудні вирішила не розпочинати дисциплінарну процедуру проти Італії через її дефіцит бюджету і держборг після того, як популістський уряд країни пообіцяв скоротити деякі заплановані видатки. Комісія закрила очі на те, що Рим не знизив структурний дефіцит цього року. Найбільшим критиком угоди стали Нідерланди та Австрія, які вимагають застосовувати правила блоку "у повному обсязі до всіх, кого це стосується".

Нині борг Італії становить 133% ВВП - це найбільший показник серед країн єврозони після Греції.

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Європейська правда