За год спрос на "зеленую" энергию в мире вырос более чем в два раза

По итогам прошлого года глобальные закупки энергии, полученной из возобновляемых источников, составили 13,4 ГВт, что в 2,2 раза больше, чем в 2017 году.

Об этом говорится в отчете Bloomberg NEF, передает enkorr.

Отмечается, что контракты на поставку "зеленой" энергии в прошлом году подписала 121 компания из 21 страны.

Основные объемы закупленной энергии (8,5 ГВт или 60%) пришлись на Соединенные Штаты. Потребители из Европы, Ближнего Востока и Африки в 2018 г. увеличили закупки электроэнергии, генерируемой на основе возобновляемых источников энергии, в 2 раза — до 2,3 ГВт.

Напомним, 2018 год отличился быстрыми темпами ввода новых "зеленых" проектов в Украине.

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