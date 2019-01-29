За рік попит на "зелену" енергію у світі виріс більш ніж у два рази
За підсумками минулого року глобальні закупівлі енергії, отриманої з поновлюваних джерел, склали 13,4 ГВт, що в 2,2 рази більше, ніж у 2017 році.
Про це йдеться в звіті Bloomberg NEF, передає enkorr.
Відзначається, що контракти на поставку "зеленої" енергії в минулому році підписала 121 компанія з 21 країни.
Основні обсяги закупленої енергії (8,5 ГВт або 60%) припали на Сполучені Штати. Споживачі з Європи, Близького Сходу і Африки в 2018 р збільшили закупівлі електроенергії, що генерується на основі відновлюваних джерел енергії, в 2 рази - до 2,3 ГВт.
Нагадаємо, 2018 рік відзначився швидкими темпами введення нових "зелених" проектів в Україні.
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