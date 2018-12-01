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МИД Польши: после обострения в Азове есть шанс задержать "Северный поток-2"

Суббота, 1 декабря 2018, 17:48

Глава МИД Польши Яцек Чапутович призвал оказать давление на страны, поддерживающие проект газопровода "Северный поток-2", после агрессии России в районе Керченского пролива.

Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в Киеве.

Он отметил, что позиция международного сообщества разделена. С одной стороны Еврокомиссия, Польша, США и другие страны, которые считают, что проект должен подпадать под газовую инициативу ЕС. Тогда этот проект был бы не так выгоден "Газпрому".

С другой стороны Германия и ряд стран, которые хотят, чтобы этот проект был исключительно экономическим.

"Я считаю, что есть шанс задержать реализацию проекта. Последняя агрессия в Азовском море должна показать международному сообществу, к чему готова Россия и как она может использовать такие проекты против других государств ", - сказал Чапутович.

"Надеюсь, что теперь очень хороший момент оказать давление на страны, которые хотят реализовать этот проект и необходимо доказать, что их позиция является необоснованной и опасной", - добавил он.

Европейская правда

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Северный поток Польша Россия

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