Postmen став комунікаційною агенцією року 2021

Які проєкти принесли перемогу гравцю №1 українського ринку реклами, комунікацій і креативу?

Postmen

У Києві пройшла церемонія нагородження найпрестижнішої премії з ефективності у сфері маркетингу — Effie Awards Ukraine. За її результатами, а також за результатом Національного рейтингу з креативності, Postmen отримав головну нагороду — "Комунікаційне агентство року 2021".

Історія Postmen почалася у 2013 році. Тоді в офісі працювало лише 2 людини, а основним клієнтом був гірськолижний курорт Буковель. Сьогодні в агенції більше 60 співробітників. Postmen створює стратегії, креатив та продакшн для потужних національних брендів: Нова Пошта, Ковальска, Дарниця, Кормотех, Епіцентр, Уклон, Electrolux та ін. Разом з тим реалізує соціальні та культурні проєкти для Дитячого фонду ООН (Юнісеф) в Україні, Міністерства культури, Українського культурного фонду та Фонду Музею Голодомору. Засновником та керівником агенції є Ярослав Ведмідь.



В травні 2021 року Postmen очолив Національний рейтинг креативності, який формується за результатами 3-х українських фестивалей: ADC*UA Awards, Kyiv International Advertising Festival, Ukrainian Design: The Very Best Of.



Цьогоріч на головному фестивалі ефективних комунікацій Effie Awards Ukraine проєкти агенції увійшли в 9 шортлистів та отримали 6 нагород. У рейтингу ефективності Postmen зайняв 3-тє місце і став першим в загальному заліку креативності та ефективності.





POSTMEN

"Це одна з найбільш вагомих відзнак українського рекламного ринку. Формально – просто найкраща агенція року як в сенсі креативу, так і віддачі від нього – ефективності. І в цьому році ми дійсно презентували ринку ряд сильних робіт, серед яких стратегії, креатив і незмінно сильний продакшн. Завдяки потужним власним підрозділам: дизайну, відео-виробництву та веб-девелопменту — Postmen зараз найсильніша агенція для проєктів з комплексними сенсами та глобальними амбіціями", — прокоментував перемогу Ярослав Ведмідь, СЕО агенції Postmen.





Леся, Зерна, Земля



Саме так скорочено та з любов'ю в агенції називають 3 масштабні проєкти, які стали найбільш помітними та гучними в культурному та інформаційному просторі України у 2020-21 роках.



Леся



Мистецький проєкт "Леся Українка: 150 імен" - переможець креативних фестивалей, міжнародної премії Epica Awards, яку судять журналісти й оглядачі зі всього світу, та володар золота Effie Awards Ukraine у різних категоріях.



Метою комунікаційної кампанії до ювілею Лариси Квітки-Косач став перезапуск та збагачення сприйняття великої класикині, чий образ радянська влада стереотипізувала до рівня "простачки з народу" та "письменниці, яка боролася з хворобою". Postmen розробив яскраву ювілейну айдентику Лесі Українки та говорив про її імена, героїнь і твори в численних онлайн та офлайн подіях. Найбільш помітною частиною кампанії стала виставка "Леся Українка: 150 імен" в Українському Домі.

POSTMEN

У співпраці з компанією "Епіцентр" вона була трансформована в першу в світі zero waste експозицію, всі матеріали якої пройшли ресайкл чи апсайкл - були перероблені на нові дизайнерські речі. Наприклад, всі банери стали сумками, рюкзаками та гаманцями і зрештою знайшли своїх нових власників.

Подія тривала 11 днів.

Окрім самої експозиції на трьох поверхах, працювала дискусійна платформа Kosach Talks, де експерти розповідали про невідомі та непопулярні аспекти життя письменниці та виходили в прямий ефір Радіо Леся, перетворене на подкасти.

POSTMEN

На виставці проходили перформанси і відбулась прем’єра Re:post-опери "LE" від Влада Троїцького та музичної формації NOVA OPERA, презентація першого повного нецензурованого видання творів Лесі Українки у 14 томах.

Викрадачем сердець глядачів виставки став перший в світі робот-бібліотекар зі штучним інтелектом — НП Лукаш, який доставляв книги відвідувачам та допомагав обрати потрібну. Ідея була впроваджена Postmen в межах партнерської співпраці з компанією "Нова Пошта".

POSTMEN

Експозицію побачили близько 27 тис. українців, та понад 50 музейних інституцій та фондів долучилися до створення мистецького проєкту. ​​Ще десятки тисяч українців відвідали експозицію онлайн на сайті https://150imenlesi.org/

Зерна



Другим проєктом, що отримав українське та міжнародне визнання стала фандрейзингова платформа "Zerna Pravdy", яку Postmen робив для Фонду Музею Голодомору. Завданням агенції було не тільки зібрати кошти на створення експозицій Національного музею Голодомору-геноциду, а й відродити пам'ять про кожну жертву трагедії 1932-1933 років.

POSTMEN

В концепцію проєкту було закладено просту ідею — кожний грошовий внесок вшановує пам’ять про одну жертву. Відкриває її ім’я, вік, місце народження та, за наявністю інші дані. Так, кожна пожертва пророщує зерно правди про конкретну людину. Її історією можна ділитися в своїх соцмережах.

Завдяки креативній механіці, фандрейзингова кампанія охопила понад 11 млн. користувачів у соцмедіа, і завдяки підтримці групи Starlight Media та телеканалу 5й канал отримала промо на ТВ.

POSTMEN

В один клік українці поширювали відкриті імена жертв Голодомору на своїх сторінках та об’єднувалися навколо створення експозицій для Музею. За перший місяць роботи платформи було зібрано 6,5 млн грн.





Земля



Головною культурною подією осені, присвяченою 30-річчю Незалежності, стала виставка-досвід "Zемля: неймовірна Україна", яку Postmen творив разом з Міністерством культури та Держмистецтв. З 18 по 24 листопада експозицію на київському ВДНГ відвідало понад 10 000 українців.

POSTMEN

Ідея виставки - дати можливість кожному персонально сформувати ставлення до нашої землі через пережитий безпосередньо на експозиції досвід. Інноваційний формат дозволяв активувати п’ять органів чуття, яким відповідали різнобарвні тематичні контейнери: "Бачити", "Чути", "Смакувати", "Вдихати", "Відчувати".

POSTMEN

В межах роботи над тематичними блоками разом з експертами відбулася геологічна експедиція країною, розроблені запахи землі: чорнозему, саду, хлібу, степу й озер, записані освітні подкасти та медитація, створено відео з кордонами українських земель в історичній перспективі. Все це для того, щоб відвідувачі змогли переосмислити сенси та образи землі, їхнє значення в житті українців.

POSTMEN

Вже навесні в Postmen планують друге видання проєкту "Zемля: неймовірна Україна": тур по великим містам країни. З цією метою агенція оголосила пошук партнерів серед ключових українських та міжнародних брендів.

POSTMEN

В планах агенції року — активний розвиток серед напрямів PR-сервісу для клієнтів та втілення кампаній на міжнародних ринках. В 2022му році агенція Postmen також планує провести велику комунікаційну конференцію Level Up та відкрити офіс у Львові.