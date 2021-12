Postmen стал коммуникационным агентством года 2021

Какие проекты принесли победу игроку №1 украинского рынка рекламы, коммуникаций и креатива?

В Киеве прошла церемония награждения престижнейшей премии по эффективности в сфере маркетинга — Effie Awards Ukraine. По ее результатам, а также по результатам Национального рейтинга по креативности, Postmen получил главную награду — "Коммуникационное агентство года 2021".



История Postmen началась в 2013 году. Тогда в офисе работало всего 2 человека, а основным клиентом был горнолыжный курорт Буковель. Сегодня в агентстве больше 60 сотрудников. Postmen создает стратегии, креатив и продакшн для мощных национальных брендов: Новая Почта, Ковальская, Дарница, Кормотех, Эпицентр, Уклон, Electrolux и т.д. Вместе с тем, реализует социальные и культурные проекты для Детского фонда ООН (Юнисеф) в Украине, Министерства культуры, Украинского культурного фонда и Фонда Музея Голодомора. Основателем и руководителем агентства является Ярослав Ведмидь.

В мае 2021 года Postmen возглавил Национальный рейтинг креативности, который формируется по результатам 3 украинских фестивалей: ADC*UA Awards, Kyiv International Advertising Festival, Ukrainian Design: The Very Best Of.



В этом году на главном фестивале эффективных коммуникаций Effie Awards Ukraine проекты агентства вошли в 9 шортлистов и получили 6 наград. В рейтинге эффективности Postmen занял 3 место и стал первым в общем зачете креативности и эффективности.





POSTMEN

"Это один из наиболее значимых знаков отличия украинского рекламного рынка. Формально — просто лучшее агентство года как в смысле креатива, так и отдачи от него — эффективности. И в этом году мы действительно представили рынку ряд сильных работ, среди которых стратегии, креатив и неизменно сильный продакшн. Благодаря мощным собственным подразделениям: дизайну, видеопроизводству и веб-девелопменту — Postmen сейчас самое сильное агентство для проектов с комплексными смыслами и глобальными амбициями", — прокомментировал победу Ярослав Ведмидь, СЕО агентства Postmen.







Леся, Зерна, Земля



Именно так сокращенно и с любовью в агентстве называют 3 масштабных проекта, которые стали наиболее заметными и громкими в культурном и информационном пространстве Украины в 2020–21 годах.



Леся



Художественный проект "Леся Украинка: 150 имен" — победитель креативных фестивалей, международной премии Epica Awards, которую судят журналисты и обозреватели со всего мира, и обладатель золота Effie Awards Ukraine в разных категориях.



Целью коммуникационной кампании к юбилею Ларисы Квитки-Косач стал перезапуск и обогащение восприятия великого классика, чей образ советская власть стереотипизировала до уровня "простушки из народа" и "писательницы, боровшейся с болезнью". Postmen разработал яркую юбилейную айдентику Леси Украинки и говорил о ее именах, героинях и произведениях в многочисленных онлайн и офлайн событиях. Наиболее заметной частью кампании стала выставка Леся Украинка: 150 имен в Украинском Доме.

POSTMEN

В сотрудничестве с компанией Эпицентр она была трансформирована в первую в мире zero waste экспозицию, все материалы которой прошли ресайкл или апсайкл — были переработаны в новые дизайнерские вещи. Например, все баннеры стали сумками, рюкзаками и кошельками и наконец нашли своих новых владельцев.

Событие длилось 11 дней.

Кроме самой экспозиции на трех этажах работала дискуссионная платформа Kosach Talks, где эксперты рассказывали о неизвестных и непопулярных аспектах жизни писательницы и выходили в прямой эфир Радио Леся, превращенное в подкасты.

POSTMEN

На выставке проходили перформансы и состоялась премьера Re:post-оперы "LE" от Влада Троицкого и музыкальной формации NOVA OPERA, презентация первого нецензурированного издания произведений Леси Украинки в 14 томах.

Похитителем зрительских сердец выставки стал первый в мире робот-библиотекарь с искусственным интеллектом — НП Лукаш, который доставлял книги посетителям и помогал выбрать нужную. Идея была внедрена Postmen в рамках партнерского сотрудничества с компанией Новая Почта.

POSTMEN

Экспозицию увидели около 27 тыс. украинцев, и более 50 музейных институтов и фондов присоединились к созданию художественного проекта. Еще десятки тысяч украинцев посетили экспозицию онлайн на сайте https://150imenlesi.org/





Зерна



Вторым проектом, получившим украинское и международное признание, стала фандрейзинговая платформа "Zerna Pravdy", которую Postmen делал для Фонда Музея Голодомора. Задачей агентства было не только собрать средства для создания экспозиций Национального музея Голодомора-геноцида, но и возродить память о каждой жертве трагедии 1932–1933 годов.

POSTMEN

В концепцию проекта была заложена простая идея — каждый денежный вклад чествует память об одной жертве. Открывает ее имя, возраст, место рождения и другие данные. Да, каждое пожертвование проращивает зерно правды о конкретном человеке. Его историей можно делиться в своих соцсетях.

Благодаря креативной механике, фандрейзинговая кампания охватила более 11 млн пользователей в соцмедиа, и благодаря поддержке группы Starlight Media и телеканала 5-й канал получила промо на ТВ.

POSTMEN

В один клик украицы распространяли открытые имена жертв Голодомора на своих страницах и объединялись вокруг создания экспозиций для Музея. За первый месяц работы платформы было собрано 6,5 млн грн.





Земля



Главным культурным событием осени, посвященным 30-летию Независимости, стала выставка-опыт "Zемля: невероятная Украина", которую Postmen создавал вместе с Министерством культуры и Госискусств. С 18 по 24 ноября экспозицию на Киевском ВДНГ посетило более 10 000 украинцев.

POSTMEN

Идея выставки — дать возможность каждому персонально сформировать отношение к нашей земле посредством пережитого непосредственно на экспозиции опыта. Инновационный формат позволял активировать пять органов чувств, которым соответствовали разноцветные тематические контейнеры: "Видеть", "Слышать", "Вкушать", "Вдыхать", "Ощущать".





POSTMEN

В рамках работы над тематическими блоками вместе с экспертами состоялась геологическая экспедиция по стране, разработаны запахи земли: чернозема, сада, хлеба, степи и озер, записаны образовательные подкасты и медитация, создано видео с границами украинских земель в исторической перспективе. Все это для того, чтобы посетители смогли переосмыслить смыслы и образы земли, их значение в жизни украинцев.

POSTMEN

Уже весной в Postmen планируется второе издание проекта "Zемля: невероятная Украина": тур по большим городам страны. С этой целью агентство объявило поиск партнеров среди ключевых украинских и международных брендов.

POSTMEN

В планах агентства года активное развитие среди направлений PR-сервиса для клиентов и воплощение кампаний на международных рынках. В 2022 году агентство Postmen также планирует провести большую коммуникационную конференцию Level Up и открыть офис во Львове.