Concord bank став 8 банком в Україні, що запустив Apple Pay

На даний момент із 77 існуючих банків тільки у 8-ми вже працює ця система оплати.

Як швидко і безкоштовно підключитися до Apple Pay:

1. Замов безкоштовно картку Visa Gold за посиланням тут;

2. Зареєструйся в онлайн-банкінгу icON25;

3. Вибери в меню карток в icON25 картку Visa Gold, натисни під нею "Додати до Apple Wallet" і вибери пристрій — iPhone або Apple Watch;

4. Прийми умови та положення. Готово!

Що таке Apple Pay?

Це спосіб миттєвої безконтактної оплати в один дотик смартфона або годинника Apple Watch.

Ти лише одного разу вносиш дані всіх своїх карток у телефон, а потім кожен раз при оплаті просто прикладаєш телефон до терміналу на півсекунди!

У чому переваги?

Дуже зручно: тепер замість гаманців, заповнених готівкою і безліччю карт, пін-кодів, активацій мобільних додатків вся процедура оплати — лише один дотик смартфона до терміналу!

Супершвидкість: оплачуй миттєво своїм гаджетом в один дотик.

Повна безпека: навіть при втраті iPhone або Apple Watch твої гроші в безпеці. Ніхто не скористається твоїм пристроєм без відбитку пальців, Face ID або пароля, який ти встановив на своєму пристрої.

Карткові реквізити не зберігаються на пристрої і не передаються при оплаті торговцю.

Навіть якщо хтось непомітно піднесе термінал до твого гаджету, у нього нічого не вийде: оплату через Apple Pay на iPhone потрібно підтвердити пальцем, Face ID або кодом, а на годиннику для оплати потрібно активізувати Apple Pay, двічі натиснувши на кнопку і ввести код .

Працює без інтернету.