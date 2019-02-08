Concord bank став 8 банком в Україні, що запустив Apple Pay
Як швидко і безкоштовно підключитися до Apple Pay:
1. Замов безкоштовно картку Visa Gold за посиланням тут;
2. Зареєструйся в онлайн-банкінгу icON25;
3. Вибери в меню карток в icON25 картку Visa Gold, натисни під нею "Додати до Apple Wallet" і вибери пристрій — iPhone або Apple Watch;
4. Прийми умови та положення. Готово!
Що таке Apple Pay?
Це спосіб миттєвої безконтактної оплати в один дотик смартфона або годинника Apple Watch.
Ти лише одного разу вносиш дані всіх своїх карток у телефон, а потім кожен раз при оплаті просто прикладаєш телефон до терміналу на півсекунди!
У чому переваги?
Дуже зручно: тепер замість гаманців, заповнених готівкою і безліччю карт, пін-кодів, активацій мобільних додатків вся процедура оплати — лише один дотик смартфона до терміналу!
Супершвидкість: оплачуй миттєво своїм гаджетом в один дотик.
Повна безпека: навіть при втраті iPhone або Apple Watch твої гроші в безпеці. Ніхто не скористається твоїм пристроєм без відбитку пальців, Face ID або пароля, який ти встановив на своєму пристрої.
Карткові реквізити не зберігаються на пристрої і не передаються при оплаті торговцю.
Навіть якщо хтось непомітно піднесе термінал до твого гаджету, у нього нічого не вийде: оплату через Apple Pay на iPhone потрібно підтвердити пальцем, Face ID або кодом, а на годиннику для оплати потрібно активізувати Apple Pay, двічі натиснувши на кнопку і ввести код .
Працює без інтернету.
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