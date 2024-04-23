Програма "Муніципальна няня": хто може скористатися та яка компенсація передбачена

Що передбачає програма "Муніципальна няня" та хто може отримувати компенсацію від держави?

П'ять років тому в Україні почала діяти програма "Муніципальна няня". Тоді, ще в доковідні часи, її запроваджували для допомогти батькам: держава відшкодовувала частину їхніх витрат на користування послугами няні.

Однак скористатися цією програмою можуть не всі. З понад 187 тис новонароджених у 2023 році за послугою "Муніципальна няня" звернулися лише близько 1,5 тис родин. Чому так сталося і на кого поширюється ця програма?

Хто така "муніципальна няня"

У 2019 році в Україні запровадили новий вид соціальної допомоги: "Муніципальна няня". Програма передбачає грошову виплату молодим сім’ям з держбюджету.

"Муніципальна няня" – це фізособа-підприємець (КВЕД 97.00 та 88.91, може одночасно доглядати за трьома дітьми) або юридична особа (КВЕД 78.2 та 85.10, може одночасно доглядати за десятьма дітьми), які надають послуги няні.

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Тобто це особа, яка працює офіційно, декларує доходи та сплачує податки. Батьки, чиї родичі чи знайомі допомагають з дітьми, але не підпадають під вимоги програми, розраховувати на компенсацію від держави не можуть.

Батьки укладають з нянею угоду про догляд за дитиною до трьох років. Держава відшкодовує їм певну суму з щомісячних витрат на оплату її послуг.

Хто може отримати компенсацію

У рамках послуги отримати компенсацію можуть українці, іноземці та особи без громадянства. Вони мають бути батьками чи опікунами дитини, яка потребує додаткового догляду, або особою з інвалідністю першої чи другої груп. Реципієнти повинні законно жити в Україні і мати договір з нянею.

У постанові Кабміну сказано, що дитина, яка потребує додаткового догляду, – це особа до трьох років з інвалідністю, яка хвора на тяжкі захворювання, зокрема, має онкологію, вроджені вади розвитку, хронічні захворювання нирок, ДЦП. Також визначення стосується дітей у віці до трьох років, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органів та спеціальної паліативної допомоги, але не мають встановленої інвалідності.

Не мають права на компенсацію від держави батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, які отримують грошову допомогу від держави, та батьки двох і більше дітей до трьох років.

Який розмір компенсації

Із січня 2023 року уряд змінив розмір компенсації за цією програмою та прив’язав його до мінімальної зарплати, а не до прожиткового мінімуму, як було в перші роки дії цього виду соціальної допомоги. Компенсація дорівнює одній мінімальній зарплаті, яка діє з 1 січня відповідного року. Зараз це 7 100 грн.

Батьки чи опікуни отримують компенсацію за кожну годину догляду за дитиною муніципальною нянею. Максимальна тривалість – 165 годин на місяць.

Куди звертатися

Для початку батькам або опікунам потрібно знайти няню та укласти з нею письмовий договір. У договорі потрібно вказати назву послуги, інформацію про дитину та няню, умови й терміни надання послуги, розмір оплати, періодичність оплати праці, відповідальність сторін, місце проживання заявника та няні. Із зразком договору з муніципальною нянею можна ознайомитися за посиланням.

Протягом місяця після підписання договору батькам потрібно звернутися до місцевого структурного підрозділу з питань соцзахисту населення і надати відповідні документи. Контактні дані підрозділів є на сайті Мінсоцполітики.

Які потрібні документи

Батьки можуть подати заяву та документи в паперовій або електронній формах. У паперовій формі потрібно надати заяву, заяву про переказ коштів із зазначенням банківського рахунку, копію договору між заявником та нянею, документи, що підтверджують витрати на оплату послуги муніципальної няні.

До заяви треба додати копії свідоцтва про народження дитини, паспорта заявника, документа, що посвідчує право проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, документа про встановлення опіки (у разі опіки над дитиною), довідки про захворювання дитини, медичного висновку про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю) та довідки про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

Для подання заяви в електронному вигляді знадобляться ті ж документи та скан-копії. Заяву та відомості, які подаються в електронній формі, потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом. Електронну заяву можна подати через сайт Мінсоцполітики. Детальна інструкція доступна за посиланням.

Рішення про призначення компенсації або про відмову в її наданні мають ухвалити протягом десяти робочих днів. Отримати відмову можна в разі подання не всіх документів, у випадку відсутності інформації про муніципальну няню в ЄДР і якщо отримувач послуги не відповідає вимогам програми.

Як виплачується компенсація

Компенсацію за послуги муніципальної няні виплачують щомісяця до десятого числа на вказаний під час подання документів рахунок. До пʼятого числа отримувач компенсації повинен подати до місцевого структурного підрозділу з питань соцзахисту населення документи, які підтверджують догляд за дитиною (акт про надану послугу "Муніципальна няня") та факт оплати послуг няні.