Рекордний прибуток "Ощадбанку", ВАКС конфіскує майно Богуслаєва без "Мотор Січі"

Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру УЗ у Дніпрі та його околицях, держбюджет отримав 650 млн грн від приватизації: головні події у житті держкомпаній 13 - 19 квітня.

Банки "Ощадбанк" заробив рекордні 6 млрд грн прибутку у 2023 році (за результатами аудиту). 19 квітня 2024 року "Ощадбанк" повідомив, що його правління та наглядова рада затвердили аудійовану фінансову звітність за 2023 рік. Чистий прибуток у 2023 році становив майже 6 млрд грн (близько 142 млн євро), що є рекордным показником за всю історію банку. Фінальна сума перевищила попередній чистий прибуток за 2023 рік більш ніж на 1,2 млрд грн. [5 лютого 2024 року "Ощадбанк" повідомив про неаудійований чистий прибуток за 2023 рік у розмірі 4,75 млрд грн. – SOE Weekly.] Чистий прибуток "Ощадбанку" за січень-березень 2024 року становить 4,9 млрд грн близько 116 млн євро), що на 2,3 млрд грн, або на 91%, більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Значною мірою це обумовлено нарощенням операційних доходів, які збільшились на 0,9 млрд грн, або на 14%, а також позитивним результатом переоцінки ОВДП з індексованою вартістю на 1,2 млрд грн, пояснили в "Ощадбанку". Як ми писали раніше, у лютому Кабінет Міністрів встановив мінімальний коефіцієнт виплати дивідендів для держпідприємств та держбанків на рівні 80% з деякими винятками. "Ощадбанк" сплатить 30% чистого прибутку за 2023 рік у вигляді дивідендів – за таким самим нормативом, як і у 2022 році – див. один із наших попередніх дайджестів. Також ми повідомляли, що "Ощадбанк" сплатив державі першу половину дивідендів за 2023 рік – 0,7 млрд грн.

Енергосектор Група "Нафтогаз" сплатила 20 млрд грн податків за перший квартал 2024 року. 16 квітня Група "Нафтогаз" повідомила, що за січень-березень 2024 року сплатила 19,7 млрд грн (465 млн євро) податків, з яких 18,2 млрд грн (430 млн євро) – до держбюджету та 1,5 млрд грн (35 млн євро) – до місцевих бюджетів. Лише у березні 2024 року група сплатила 8,3 млрд грн (196 млн євро) податків. [За січень 2024 року "Нафтогаз" сплатив 6,1 млрд грн (144 млн євро) податків до державного та місцевих бюджетів, а за лютий 2024 року – 5,3 млрд грн. – SOE Weekly.] Сума, сплачена "Нафтогазом" до держбюджету у 1-му кварталі 2024 року, становить 6% від загальних податкових надходжень України за цей період, додали в компанії. Як ми повідомляли раніше, у 2023 році Група "Нафтогаз" сплатила 83,4 млрд грн (майже 2 млрд євро) податків до держбюджету та ще 6,8 млрд грн (160 млн євро) до місцевих бюджетів. "Укренерго" отримало від німецьких партнерів енергообладнання майже на 1 млн євро. 18 квітня 2024 року "Укренерго" повідомило, що отримало від Німецько-Українського енергетичного партнерства кабелі, автоматичні вимикачі та інше обладнання на суму понад 800 тис. євро. Це обладнання буде використано для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських обстрілів. З початку повномасштабної війни "Укренерго" отримало від Німецько-Українського енергетичного партнерства обладнання на суму понад 3 млн євро, додали в компанії. Як ми повідомляли раніше, 22 березня 2024 року Україна зіткнулася з найбільшою російською атакою ракетами і дронами на свої енергетичні об'єкти. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів. Тиждень потому "Укренерго" зазнало ще однієї атаки ракетами і безпілотниками з боку Росії. Росія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України 11 квітня 2024 року, пошкодивши підстанції та об'єкти генерації "Укренерго" в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях. Детальніше про це читайте у нашому попередньому дайджесті.

Інфраструктура Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру"Укрзалізниці" у Дніпрі та області, повідомила компанія 19 квітня 2024 року. Пізніше того ж дня вокзал Дніпра відновив роботу, розповіли в компанії. Пізніше "Укрзалізниця" повідомила, що внаслідок обстрілу загинула одна її працівниця, ще семеро отримали поранення.

Приватизація У першому кварталі 2024 року від приватизації до держбюджету надійшло 650 млн грн (15 млн євро), повідомив 18 квітня 2024 року Фонд державного майна України (ФДМУ). Ще 208 млн грн (4,9 млн євро) у січні-березні 2024 року надійшло від оренди держмайна. Площа орендованого майна становила 196 тис. кв. метрів. За даними ФДМУ, лідерами за площею переданих в оренду об'єктів є регіональні відділення у Львівській, Закарпатській, Волинській, Полтавській та Сумській областях. Як ми писали раніше, річний дохід від приватизації у 2024 році прогнозується на рівні 4 млрд грн (близько 95 млн євро). Ця сума становитиме 0,23% – тобто менше половини відсотка – від загальних доходів держбюджету, запланованих на 2024 рік. У 2024 році ФДМУ планує виставити на приватизацію близько 1 тис. об'єктів. Також ми повідомляли, що ФДМУ не виконав план надходжень від приватизації на 2023 рік у розмірі 6 млрд грн (147 млн євро). У 2023 році відбулися лише аукціони з малої приватизації, і не було укладено жодної великої приватизаційної угоди.