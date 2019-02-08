Concord bank стал 8 банком в Украине запустившим Apple Pay
Как быстро и бесплатно подключиться к Apple Pay:
1. Закажи бесплатно карту Visa Gold по ссылке тут;
2. Зарегистрируйся в онлайн-банкинге icON25;
3. Выбери в меню карт в icON25 карту Visa Gold, нажми под ней "Добавить к Apple Wallet" и выбери устройство - iPhone или Apple Watch;
4. Прими условия и положения. Готово!
Что такое Apple Pay?
Это способ мгновенной бесконтактной оплаты в одно касание смартфона или часов Apple Watch.
Ты лишь однажды вносишь данные всех своих карт в телефон, а затем каждый раз при оплате просто прикладываешь телефон к терминалу на полсекунды!
В чем преимущества?
Очень удобно: теперь вместо кошельков, заполненных наличкой и множеством карт, пин-кодов, активаций мобильных приложений вся процедура оплаты — лишь одно прикосновение смартфона к терминалу!
Суперскорость: оплачивай мгновенно своим гаджетом в одно касание.
Полная безопасность: даже при потере iPhone или Apple Watch твои деньги в безопасности.
Никто не воспользуется твоим устройством без отпечатка пальцев, Face ID или пароля, который ты установил на своем устройстве.
Карточные реквизиты не сохраняются на устройстве и не передаются при оплате торговцу.
Даже если кто-то незаметно поднесет терминал к твоему гаджету, у него ничего не получится: оплату через Apple Pay на iPhone нужно подтвердить пальцем, Face ID или кодом, а на часах для оплаты нужно активизировать Apple Pay, дважды нажав на кнопку и ввести код.
Работает без интернета.
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