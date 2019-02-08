Concord bank стал 8 банком в Украине запустившим Apple Pay

На данный момент из 77 существующих банков всего в 8-ми уже работает эта система оплаты.

Как быстро и бесплатно подключиться к Apple Pay:

1. Закажи бесплатно карту Visa Gold по ссылке тут;

2. Зарегистрируйся в онлайн-банкинге icON25;

3. Выбери в меню карт в icON25 карту Visa Gold, нажми под ней "Добавить к Apple Wallet" и выбери устройство - iPhone или Apple Watch;

4. Прими условия и положения. Готово!

Что такое Apple Pay?

Это способ мгновенной бесконтактной оплаты в одно касание смартфона или часов Apple Watch.

Ты лишь однажды вносишь данные всех своих карт в телефон, а затем каждый раз при оплате просто прикладываешь телефон к терминалу на полсекунды!

В чем преимущества?

Очень удобно: теперь вместо кошельков, заполненных наличкой и множеством карт, пин-кодов, активаций мобильных приложений вся процедура оплаты — лишь одно прикосновение смартфона к терминалу!

Суперскорость: оплачивай мгновенно своим гаджетом в одно касание.

Полная безопасность: даже при потере iPhone или Apple Watch твои деньги в безопасности.

Никто не воспользуется твоим устройством без отпечатка пальцев, Face ID или пароля, который ты установил на своем устройстве.

Карточные реквизиты не сохраняются на устройстве и не передаются при оплате торговцу.

Даже если кто-то незаметно поднесет терминал к твоему гаджету, у него ничего не получится: оплату через Apple Pay на iPhone нужно подтвердить пальцем, Face ID или кодом, а на часах для оплаты нужно активизировать Apple Pay, дважды нажав на кнопку и ввести код.

Работает без интернета.