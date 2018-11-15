Дайте нам спокій. Як податок на виведений капітал змінить поведінку бізнесу

Податкова політика повинна не тільки сприяти наповненню бюджету, а й стимулювати зростання ВВП. Ці завдання вирішує законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал. (рос)

Эффективное реформирование налога на прибыль может быть обеспечено за счет сокращения дискреции в полномочиях налоговых органов и создания равных условий налогообложения.

Сокращение дискреции налоговых органов достигается за счет упрощения системы расчета налога и упрощения администрирования.

Равные условия, единые правила для всех, достигаются за счет отсутствия избирательных льгот, уменьшения оптимизационных возможностей и создания экономических стимулов не заниматься оптимизацией.

Налоговая политика должна не только обеспечивать расходную часть бюджета, но и решать вопросы стимулирования роста ВВП. Эффективная реформа должна осуществиться с соблюдением принципа "оставьте нас в покое".

Для решения указанных задач был разработан законопроект №8557 о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал — НнВК. Многофункциональность НнВК в решении текущих проблем налога на прибыль дает возможность каждому налогоплательщику увидеть свои преимущества.

Неудивительно, что сторонники НнВК называют разные причины необходимости принятия законопроекта. Это говорит о большом потенциале данной реформы.

Сокращение дискреции

Суть НнВК — облагать налогом только те средства, которые выводятся из бизнеса. Выведение средств — объективный показатель получения прибыли реальными собственниками бизнеса. Законопроект перечисляет конкретные операции, совершение которых приводит к возникновению налога.

Налог исчисляется путем применения к стоимости операции ставки налога. По такому же принципу работают косвенные налоги. Возникают ли сложности при определении НДС при продаже товара в магазине? Например, 10 грн буханка хлеба плюс 20% НДС. Нет, с этим ни у кого проблем еще не было.

В налоге на прибыль производитель хлеба должен посчитать финансовый результат (себестоимость, курсовые разницы, резервы, дисконтирование займа, амортизация, налоговые разницы), применить к нему налоговые корректировки и уже к рассчитанному показателю применить ставку налога.

Какие сложности могут возникнуть при подсчете НнВК при выплате дивидендов? Например, 100 грн дивидендов умножить на 15% ставки налога, получится 15 грн налога. Есть, правда, аудиторы, которые заявляют, что это сложно.

Законопроект №8557 предусматривает систему отношений плательщик — неплательщик. Все плательщики НнВК создают общую бизнес-среду.

Все операции между ними не приводят к уплате налога, поэтому не контролируются. Отсюда одно из ключевых уникальных свойств данной системы: по мере увеличения числа плательщиков она не усложняется, а упрощается.

Ведь если хозяйствующий субъект, являясь плательщиком НнВК, ведет бизнес только с плательщиками НнВК, у него вообще нет контролируемых операций. Поэтому чем больше плательщиков НнВК, тем меньше требуется усилий для его администрирования со стороны и бизнеса, и контролирующих органов.

Такая система позволяет сократить количество проверяемых операций в сравнении с налогом на прибыль. Контроль смещается в сторону операций с неплательщиками налога, которыми могут быть физические лица, юридические лица на едином налоге, неприбыльные организации или нерезиденты.

Операции с неплательщиками будут иметь код, который будет проставляться в платежных документах. Это позволит автоматизировать процесс составления декларации и вести удаленный контроль со стороны контролирующих органов.

Так облегчается ли система администрирования НнВК в сравнении с налогом на прибыль? Если не лукавить, то ответ очевиден.

Равные условия

Возможности для оптимизации налогов в системе НнВК значительно сокращаются в сравнении с налогом на прибыль. Однако при разработке законопроекта стояла задача соблюсти принцип "оставьте нас в покое", поэтому авторы его максимально упрощали, да и невозможно закрыть все схемы оптимизации.

Акцент сделан на закрытии основных схем вывода средств за границу. Средства, которые собственник потратил в Украине, избежав уплаты НнВК, частично будут обложены НДС, акцизом, НДФЛ или НнВК по второму кругу: на уровне компании, продавшей, например, автомобиль собственнику, оптимизировавшему НнВК.

Антиофшорные меры НнВК значительно эффективнее, чем в налоге на прибыль. Пример — ситуация с выплатой процентов нерезиденту — связанному лицу.

В налоге на прибыль эта выплата может быть ограничена в отнесении выплаченной суммы в расходы. Кроме того, выплаченная сумма может быть обложена налогом на репатриацию по ставке 15%. Это в теории.

На практике проценты нерезидентам по кредитным договорам платят в основном компании с накопленными убытками. Причина убытков — курсовые разницы от полученного кредита. Для такой компании ограничения по включению процентов в расходы не играют роли из-за накопленных убытков. Налог на репатриацию составляет, например, 2%, если проценты выплачиваются кипрскому резиденту.

Если предположить, что через проценты выводится прибыль, то можно ли это предотвратить путем применения трансфертного ценообразования? Нет. Автор не знает случаев, чтобы в рамках ТЦО было доказано завышение процентов.

На заседании рабочей группе в Минфине, во время подготовки законопроекта, представители Нацбанка предоставили данные о размере процентов, под которые в Украину привлекаются кредиты: от 1,5% до 11%.

Сотрудники ГФС, отвечающие за вопросы ТЦО, утверждают, что кипрская сторона предоставляет справку о высоком кредитном риске Украины, и такими справками можно обосновать любой процент. Итог — в 2017 году компании с накопленными убытками выплатили нерезидентам 34 млрд грн процентов с налогообложением по средней ставке 2,6%, то есть Украина получила от таких компаний 884 млн грн.

При этом данные компании готовили для целей ТЦО никому не нужную документацию по процентам — налоговая все равно ничего не может доказать.

Что происходит с операцией по выплате процентов в налоге на выведенный капитал? При выплате процентов в низконалоговую юрисдикцию будет применена ставка 20%. Из 34 млрд грн в 2017 году 12,5 млрд грн было уплачено в офшоры.

То есть в рамках НнВК было бы собрано 2,5 млрд грн плюс с оставшихся 21,5 млрд грн по ставке 5% был бы собран еще 1 млрд грн. Итого: 3,5 млрд грн против 884 млн грн в налоге на прибыль. НнВК предусматривает еще одно правило.

Если соотношение долга к капиталу составляет 1,5 раза, то применяется ставка 5%, а если 3,5 раза, то ставка увеличивается до 20%.

Поэтому если указанные 21,5 млрд грн были уплачены компаниями с отношением долга к капиталу в размере боле 3,5 раза, то по итогам пересчета в начале года, следующим за отчетным, налоговое обязательство будет пересчитано по ставке 20%. Это означает, что сумма налога составит 4,3 млрд грн, а общая сумма налогов — 6,5 млрд грн против 884 млн грн в рамках налога на прибыль.

Известные в налоге на прибыль основные схемы размывания налоговой базы — проценты, роялти, покупка ценных бумаг, занижение цен при экспорте — указаны в законопроекте №8557 как прямые объекты налогообложения.

Такой механизм нивелирует возможность уменьшать налоги с использованием механизма накопления убытков. Использование цены операции как базы налогообложения упрощает расчет операции для плательщика налога и контроль для контролирующих органов, а делать оптимизацию становится сложнее.

Бытует мнение, что вывод капитала из страны — это результат недоверия к системе: отсутствие гарантий собственности и справедливой судебной защиты.

Такие проблемы есть, но это не основание платить меньше налогов в сравнении с теми, кто оставляет деньги в Украине и вкладывает их в бизнес. НнВК в этом аспекте выглядит справедливым инструментом: берешь риски и вкладываешь в развитие — налог не платишь. Не берешь риски и выводишь — налог платишь.

Для операций в Украине также есть меры по снижению оптимизационных возможностей. В первую очередь — это экономические стимулы. Предлагается платить налог по ставке 15%, применяемой к базе налогообложения.

Это значит, что актуальная ставка составит 13%. Например, 100 грн дивидендов плюс 15 грн налога равно 115 грн — общая сумма расходов для плательщика налога. Таким образом, 15:115=13,04% — налоговая нагрузка к сумме выплаты.

Плюс к этому — возможность уменьшить налоговые обязательства на сумму налога на имущество. Доход в виде дивидендов от плательщика НнВК не облагается налогом на доходы физлиц. Таким образом, налоговая ставка становится настолько конкурентной, что создает альтернативу "конвертам".

Законопроект предусматривает, что выплата связанным лицам, работающим на едином налоге, в связи с приобретением товаров, работ и услуг приравнивается к выведению капитала и облагается по ставке 20%. Соответственно, расходы с "покупкой" услуг у "своего" "единоналожника" производиться не будут.

Покупка услуг у "чужого" "единоналожника" составит 7-10%: 5% — налог, до 1% — услуги банка, 1-5% — стоимость "помощи". К этим расходам также нужно добавить риски и время, связанные с организацией транзакций, необходимость объяснить банку источник происхождения средств в случае дальнейших операций через банк с использованием средств, полученных от "помощников".

В итоге экономия может свестись до 3-5%. Стоят ли они рисков и головной боли? Таким образом, законопроект аккуратно наступает и на офшорные схемы, и на "единоналожные" схемы, давая отличную альтернативу в виде выплаты 13% налога в бюджет. Есть ли другие рабочие инициативы,? Нет.

Часто говорят о страшной "дыре" в налоге на выведенный капитал — покупке собственниками имущества на фирму для личного использования.

Во-первых, если и считать это "дырой", то не только в НнВК, но и в действующем налоге на прибыль. Значит, этот аргумент не может быть использован в качестве возражения против введения НнВК. Кроме того, это не вопрос обоих упомянутых налогов, а вопрос налога на доходы физических лиц.

Во-вторых, такая практика активно используется, но налоговая ее не пресекает.

Дело в том, что от такой оптимизации реальные потери бюджета незначительные, если оценивать ситуацию комплексно.

Покупка машин, телефонов, топлива, квартир происходит в Украине.

В результате бюджет получает поступления в виде акциза, НДС, прибыли (налог, которой уплачивают продавцы товаров).

В-третьих, с налогом на выведенный капитал такая практика начнет сокращаться, поскольку имущество, купленное на компанию, принадлежит этой компании, а не физлицу. Если что-то случится с бизнесом, то его собственник теряет все, что находится "на фирме", и ничего из того, что принадлежит ему.

Учитывая же те условия, в которых ведется бизнес в Украине, уплата 13% за то, чтобы спать спокойно, — весьма умеренная плата. Значит, практика оформления имущества на юридические лица уйдет в прошлое.

Уважаемые адепты налога на прибыль должны вспомнить принцип "искать надо там, где потеряли, а не там, где светло" и заняться офшорными схемами, в темных водах которых Украина бесповоротно теряет налоги.

Александр Шемяткин, соавтор законопроекта о налоге на выведенный капитал