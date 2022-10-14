Рада розгляне законопроєкт про скасування податкових пільг для грального бізнесу

Податковий комітет ВРУ підтримав законопроєкт №8079, яким пропонується припинити надання необґрунтованих пільг для організаторів азартних ігор, лотерей і парі.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк у Telegram.

"Скасовуємо можливість перебувати організаторам азартних ігор на спрощенці та платити лише 2% від обороту", – написав він.

У пояснювальній записці до документу автори зазначають, що з 1 січня по 31 серпня 2022 року суб'єкти господарювання, що займаються організацією та проведенням азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора) та які згодом перейшли на спрощену систему оподаткування, загалом сплатили 174 млн грн податку на прибуток підприємств, 0,3 млн грн податку на додану вартість та 0,1 млн грн земельного податку.

А з моменту переходу на спрощену систему ці ж суб’єкти сплатили лише 13,4 млн грн єдиного внеску, продовжуючи здійснювати активну діяльність.

"До переходу на спрощену систему гральні заклади сплачували податків на 200 тис грн на день. Після переходу на спрощену систему сплата єдиного податку становить приблизно 23 тис грн на день. Тому скасовуємо їм цю 10-кратну економію на податках", – написав нардеп.

Він додав, що рішення про підтримку законопроєкту комітет підтримав одноголосно.

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Економічна правда