Вимкнути пилосос. Чому податок на прибуток треба замінити

Податок на прибуток — це величезний пилосос з викачування українського ресурсу в інші юрисдикції. Якщо Україна хоче його вимкнути, податок на прибуток потрібно замінити податком на виведений капітал. (рос)

Проблема, выяснение причины, эффективное устранение — это рецепт успешной реформы. В 90% случаев для Украины реформа может свестись к одному рецепту: "оставьте нас в покое".

Массовый выезд украинцев за рубеж, теневая экономка, мизерный ВВП станут историей, как только принцип "оставьте нас в покое" станет универсальным способом устранения проблем в Украине.

Это принцип означает сокращение перераспределяемого через бюджет процента ВВП, значительное сокращение министерств, тотальное упрощение процедур и правил для сведения дискреции оставшихся чиновников к минимуму, сведение до мизера сфер, в которых присутствует монополия государства.

Налог на прибыль — это проблема. Можно приводить много эпитетов, соревнуясь в красноречии с адептами налога на прибыль, но есть цифры: 1,3 трлн грн накопленных убытков, 8 тыс убыточных компаний, основной налог платит 1 тыс компаний, а 24% всего налога на прибыль в 2016 году заплатили семь компаний.

Эффективная ставка налога на прибыль для прибыльных компаний — 30% к финансовому результату до налоговых корректировок.

Выплата формально убыточными компаниями только в 2017 году 34 млрд грн своим иностранным акционерам со средней налоговой нагрузкой 2,6% от суммы выплачиваемого дохода — ставка налога на репатриацию вследствие применения соглашений об избегании двойного налогообложения колеблется от 0 до 5%.

Хотя доход нерезидентов может облагаться по ставке 15%, фактически такая ставка почти не применяется.

Основные плательщики налога на прибыль платят налог исходя из договорной базы. Набор аргументов для переговоров у налоговой всегда найдется. Например, НДС быстро возместить хотите? Год без проверки хотите?

Несогласным обеспечат долгую проверку НДС с возможным снятием кредита. Могут и годовой план проверок откорректировать, включив туда несогласного, несмотря на обязанность опубликовать окончательный план до начала года.

Налог на прибыль определяется путем корректировки финансового результата. Таким образом, налоговый орган проверяет два объекта: финансовый результат и результат после налоговых корректировок.

Проверить такие объекты означает проверить бухгалтерский учет. С 2019 года для основных плательщиков налога на прибыль применение МСФО обязательное. Это означает, что проверять налоговая будет МСФО, где степень суждения дает возможность налоговому органу творить миры, достойные внимания Фрейда.

С момента принятия налога на прибыль систематически возникают вопросы с накоплением убытков. Эти вопросы государство решает искусственно, внося правки в налог на прибыль. Таких правок было более десяти.

В последние годы такие правки не принимались, но и сумма убытков выросла до 45 млрд долл с ежегодным дальнейшим ростом на уровне 3 млрд долл. Льготы по налогу на прибыль, которые принимались для привлечения инвесторов в конкретную отрасль, отменялись спустя несколько лет с момента их введения.

Налог на прибыль — это проблема, которая искажает управленческую и финансовую отчетность, стимулируя рост теневой экономики. Есть ли решение? Можно ли решить эти проблемы в рамках системы налога на прибыль?

Предыдущий опыт показывает, что нет. Можно ли в системе налога на прибыль не проверять финансовый результат? Можно ли отменить все налоговые корректировки? Можно ли эффективно решить вопросы накопленных убытков? Можно ли эффективно противодействовать размыванию налоговой базы?

Чтобы не проверять финансовый результат, ему надо доверять, а это предполагает определенную систему контроля. Например, налоговую декларацию составляют сертифицированные налоговой специалисты — как налоговые консультанты в Германии. Возможно ли создание подобного института в Украине?

Налоговая перепроверяет финансовую отчетность, подтвержденную аудиторами, хотя это сертифицированные специалисты. Почему перепроверяет? Она считает, что аудиторы не несут никакой ответственности, и ряд аудиторских компаний штампуют заключения, особо не переживая за последствия.

Есть ли проблемы в украинском аудите? Спросите у аудиторов. Для примера стоит вспомнить историю подтверждения отчетности ликвидированных банков.

Коррупция и деградация не могут быть только с одной стороны системы отношений власти и общества. Если она есть со стороны госорганов, то она есть и со стороны частных организаций, взаимодействующих с этими органами.

Можно со стопроцентной вероятностью предсказать результат введения в Украине института налоговых консультантов. Пока в Украине превалирует принцип "решалово" — наше все", все варианты решения проблем посредством создания новых структур обречены ухудшать ситуацию. Вывод: в рамках налога на прибыль финансовый результат проверяли и будут проверять.

Отмена налоговых корректировок в разы уменьшит налоговые поступления, а для ряда плательщиков будет означать полное освобождение от налога на прибыль.

После беспредела налоговой в отношении банковских резервов в налоговом кодексе была убрана налоговая корректировка на сумму банковских резервов. В итоге поступления по налогу на прибыль свелись к налогу на репатриацию в связи с выплатой пассивных доходов нерезидентам по средней ставке 2,6%.

История с накопленными убытками периодически решается одинаково: списание или рассрочка. Каждый раз это вызывает негодование, поскольку со схемными убытками убирают и реальные убытки.

Списание — это признание на законодательном уровне неработоспособности системы. Это всегда означает экспроприацию собственности, ведь при этом система не меняется, в ней латают дыры за счет тех, кому в этот раз не повезло.

Под эффективной борьбой с размыванием налоговой базы в системе налога на прибыль многие понимают шаги BEPS — размывание базы налогообложения и смещение прибыли. Недавно опубликованный Минфином законопроект по внедрению шагов BEPS увеличит дискрецию в полномочиях налоговых органов.

Возможно, новые полномочия налогового органа хороши для освоения гранта, но они плохи для украинского бизнеса. Однако даже при таком увеличении дискреции для компаний с 1,3 трлн грн убытков в распоряжении остается эффективный инструмент налоговой оптимизации.

Здесь интересен опыт Молдовы, которая установила нулевую ставку налога на прибыль, сохранив все присущие налогу на прибыль проблемы. В результате этих действий Молдова попала в список низконалоговых юрисдикций, после чего отменила нулевую ставку налога на прибыль.

Адепты налога на прибыль приводят опыт Молдовы как негативный опыт использования эстонской модели распределенной прибыли, что не соответствует действительности. Опыт Молдовы — это как раз негативный опыт решения проблем налога на прибыль в рамках налога на прибыль.

Подобный опыт несколько раз повторяла и Украина, предоставляя льготу по налогу на прибыль конкретной отрасли, а через несколько лет отменяя ее. В избирательном предоставлении льгот всегда есть признаки, коррупции.

Перечисленные признаки достоверно отражают украинский налог на прибыль. Почему одни бизнесы должны финансировать развитие других бизнесов? Кто может бороться за сохранение такого налога на прибыль? Вывод очевиден: адепты кулуарнсти, коррупции и неравенства.

Показательной является аргументация в пользу сохранения налога на репатриацию — доказывание бенефициарного статуса получателя дохода. Если статус не доказан, то налог на репатриацию удерживается по ставке 15%.

Споры с налоговой по бенефициарному статусу — эталон кулуарности для плательщиков налога на прибыль, и это позор для государства.

Во-первых, Украина умудрилась применять статус бенефициарного собственника не только к пассивному доходу, но и к экспедиторским услугам.

Во-вторых, бенефициарный статус применяется даже в тех случаях, когда это не предусмотрено двусторонними соглашениями.

В-третьих, налоговая имеет претензии к налогоплательщикам по избирательному принципу, хотя кредиты у своих иностранных холдингов большинство налогоплательщиков брало по одной схеме.

Изменение подхода налоговой к вопросу бенефициарного собственника произошло после долгих лет использования норм налогового кодекса.

Пример с бенефициарным собственником — это дополнительная причина, почему репатриацию в Украине можно отменять, если только сохранение налога не преследует цель воспользоваться принципом "друзьям — все, "лохам" — закон".

Образно выражаясь, налог на прибыль — это припаркованный в неположенном месте автомобиль на трехполосной дороге, где с другой стороны припаркована ГФС. Это не просто автомобиль, это огромный пылесос по выкачке украинского ресурса в иные юрисдикции. Если Украина хочет расчистить пробку, блокирующую ускорение ВВП, то налог на прибыль должен быть эвакуирован.

С эвакуацией успешно справится законопроект №8557 о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Александр Шемяткин, соавтор законопроекта о налоге на выведенный капитал