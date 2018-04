Чи подорожчає бензин після ударів по Сирії

Ціни на нафту еталонних сортів ростуть на тлі бомбардувань Сирії. Що впливає на котирування? Чи спричинить зміна цін на "чорне золото" зростання цін на бензин на українських заправках?

Останнім часом світ пильно стежить за котируваннями ф'ючерсів на нафту. Ціни на неї за ф'ючерсними контрактами почали активніше підвищуватися після бомбардувань Сполученими Штатами, Францією та Великобританією об'єктів виробництва хімічної зброї в Сирії.

Ф'ючерсні контракти — це контракти на угоди з купівлі-продажу, які будуть здійснені в майбутньому за обумовленою зараз ціною. Часто ф'ючерси купують або продають, щоб зафіксувати ціну угоди в майбутньому і таким чином застрахуватися від несприятливої зміни ціни.

Також нафтові ф'ючерси часто використовують для спекуляцій: при зміні ціни контракт продають чи купують і фіксують прибуток, не чекаючи дати виконання.

При встановленні цін на нафту постачальники орієнтуються на так звані еталонні сорти. Маркером для європейських та азіатських ринків є Brent. На основі котирувань Brent визначається вартість 70% сортів нафти з різних країн.

WTI служить основою для ціноутворення в Західній півкулі, Dubai Crude — для визначення цін на 12 сортів сировини, які експортують країни ОПЕК.

Що впливає на вартість нафти?

Економіка. Епоха дорогої нафти тривала з 2011 року. США та Ірак збільшили видобуток, були зняті санкції з Ірану. У 2014 році ф'ючерси на Brent почали падати із 115 дол за бар і досягли дна на позначці нижче 40 дол у грудні 2015 року.

Значною мірою це було пов'язано з тим, що США відновили свою економіку. У зв'язку з цим ФРС завершила програму "кількісного пом'якшення" і посилила грошову політику. Долар зміцнів, ціни на нафту почали падати.

Цей процес тривав кілька років. Новообраний президент Дональд Трамп змінив вектор. ФРС почала підвищувати ключову ставку, і нафта відреагувала зростанням. ФРС хоче підтримати попит на долар за кордоном. Це можна зробити, в тому числі сприяючи зростанню світових цін на нафту.

Запаси. Щотижня публікуються дані про запаси видобутої нафти. Зростання запасів означає, що було видобуто надто багато сировини або знизилося споживання. Це найчастіше приводить до зниження цін на нафту.

ОПЕК. Американські та канадські нафтовики добувають все більше чорного золота, а вплив Організації країн-експортерів нафти — The Organization of the Petroleum Exporting Countries — зменшується.

За десять років імпорт США знизився вдвічі. Це пов'язано із зростанням внутрішнього видобутку, здебільшого — сланцевими нафтовими компаніями.

Країни з нафтового картелю ухвалюють рішення про квоти на видобуток. У листопаді 2017 року 24 держави-учасниці ОПЕК+ у Відні вирішили продовжити угоду про скорочення видобутку на 1,8 млн бар на добу на дев'ять місяців.

Геополітика. Близький Схід і Перська затока тривалий час є "гарячими точками", і часто причинами військових протистоянь стають нафтові чинники. Конфлікти в регіоні не раз змінювали тренд цін.

Відколи США посилили протекціоністську політику і стали експортером нафти, їм вигідні високі ціни на неї. Бомбардуваннями Сирії США вирішують не тільки питання боротьби з хімічною зброєю. Інвестори зазвичай нервово реагують на події в регіоні, де зосереджена велика частина світових запасів нафти.

То чи буде дорожчати нафта? Не все так однозначно. Працює система стримувань і противаг за участю добувачів і споживачів.

З одного боку, високі ціни на сировину стимулюють інвестиції у сланцевий видобуток у США, тому Вашингтон за допомогою монетарних інструментів і військових дій домагається підвищення цін на нафту.

З іншого боку, зниження цін на нафту у 2014-2015 роках ефективно стримувало російську агресію в Україні. Як відомо, у структурі російського експорту енергетичні сировинні товари займають близько 70%.

Навіть у самій Росії визнають: збереження високих цін на нафту, понад 60 дол за бар, може призвести до перегріву ринку, що спричинить зниження цін. РФ пристосувалася до нових реалій і заклала в державному бюджеті на 2018-2020 роки ціну на нафту на рівні 42-44 дол за бар Brent.

Китайський уряд пригальмував темпи розвитку економіки, що спричинило зниження споживання пального.

Актуальною стала тема розвитку ринку електромобілів. У звіті рейтингового агентства Fitch Ratings йдеться, що поширення електрокарів загрожує попиту на нафту. До 2040 року кількість електромобілів може перевищити 50%.

У будь-якому випадку ціни на нафту залишаються геополітичним інструментом, і серйозна зміна котирувань починається з ініціативи великих гравців.

Вартість бензину в Україні більш ніж на 40% складається з податків і менш ніж на 40% — із закупівельної вартості на кордоні. Для порівняння: у Євросоюзі частка податків у ціні бензину в середньому становить 60%.

Закупівельна вартість включає вартість переробленої нафти, витрати на її транспортування, заробіток переробника і маржу трейдера. Акциз на пальне встановлений у європейській валюті. У 2018 році акцизний збір з бензину становить 213,5 євро за тис л, на дизельне пальне — 139,5 євро за тис л.

Таким чином, 80% у структурі ціни на бензин на українських АЗС мають під собою валютну основу, і саме цей фактор є визначальним при зростанні або зниженні цін. А кореляція між зростанням ф'ючерсів на нафту і ціною на бензин буде вкрай слабкою і з тимчасовим лагом.