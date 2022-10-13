Рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти підштовхне глобальну економіку до рецесії – МЕА

Міжнародне енергетичне агентство зазначає, що рішення групи виробників нафти ОПЕК+ скоротити видобуток призвело до зростання цін і могло підштовхнути світову економіку до рецесії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт агентства.

"Невпинне погіршення економіки та підвищення цін, викликане планом ОПЕК+ щодо скорочення поставок, уповільнюють світовий попит на нафту", – йдеться у щомісячному звіті про нафту.

Аналітики додають, що з огляду на невпинний інфляційний тиск і підвищення процентних ставок, вищі ціни на нафту можуть виявитися переломним моментом для світової економіки, яка вже перебуває на межі рецесії

Попередження агентства підкреслює розбіжності з Саудівською Аравією, найбільшим у світі експортером нафти та фактичним лідером ОПЕК+.

Президент США Джо Байден пообіцяв невизначені "наслідки" для відносин із Саудівською Аравією після кроку ОПЕК+, але Ер-Ріяд відкинув критику та заявив, що цей крок не є політичним і спрямований на збалансування ринку та стримування волатильності.

Фактичні втрати поставок, ймовірно, становитимуть близько 1 мільйона барелів на день, а не 2 мільйони барелів, оголошених блоком ОПЕК+, заявили в МЕА.

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В агентстві додали, що обмеження потужностей, які перешкоджають видобутку в інших членах ОПЕК+, означають, що Саудівська Аравія та ОАЕ забезпечать більшу частину скорочень, тоді як нові санкції G7 та Європейського Союзу щодо Росії можуть ще більше скоротити глобальні пропозиції.





