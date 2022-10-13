Доходи Росії від продажу нафти у вересні впали до найнижчого показника за рік

Дохід Росії від експорту нафти скоротився до 15,3 мільярда доларів у вересні, що є найнижчим показником за цей рік, на тлі падіння експорту та цін на нафту.

Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє Bloomberg.

Ця сума на 3,2 млрд дол, або 17,3% менша, порівняно з попереднім місяцем. За оцінками агентства, падіння експорту сирої нафти на 260 тисяч барелів на день сприяло найрізкішому падінню доходів Росії цього року.

Натомість доходи все ще були вищими, ніж середньомісячний дохід у 2021 році, який становив 14,9 мільярда доларів.

У вересні щоденні потоки сирої нафти та продуктів з Росії до ЄС скоротилися на 390 тис. барелів до 2,6 млн барелів. За даними МЕА, частка європейського ринку в загальному експорті країни впала лише до 35% порівняно з 50% на початку року.

Ще одним ударом по доходах Росії стало зниження цін на нафту. За даними Міністерства фінансів РФ, у вересні середня ціна на еталонну нафту марки Urals впала на 8,7% порівняно з місяцем раніше до 68,65 доларів за барель.

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