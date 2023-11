Зменшення відходів. Перспектива хороша, але є нюанси

В Україні помітні значні зрушення в темі захисту довкілля. Кожна нова ініціатива уряду, спрямована на зменшення відходів, наближає наше законодавство до європейського рівня та робить Україну на крок ближче до вступу в ЄС. Та як це часто буває, коли щось робиш вперше — знайдеться те, що можна покращити.

У вересні Верховна Рада зареєструвала проєкт закону "‎Про упаковку і відходи упаковки". Сюди відносяться пластикові вироби, папір і картон, обгортки, скляні та алюмінієві банки тощо.

Більшість можна сортувати та зробити придатним до переробки чи повторного використання. Тобто буквально мати готову сировину для нових продуктів і не витрачати додаткові кошти на створення пакування. Виглядає раціонально. Особливо в умовах воєнного часу та обмежених фінансових ресурсів в країні.

Ситуація з відходами вже давно сягає національного рівня. Ба більше, Угода про асоціацію з ЄС також зобов'язує врегулювати сферу управління відходами з урахуванням європейських стандартів. Ці норми потрібно адаптувати не лише до наших можливостей, а й до воєнних реалій.

Наразі законопроєкт на розгляді в Комітеті з питань екологічної політики та природокористування.

Нещодавно звернули увагу на те, що в самому ж Європарламенті, на чию директиву в проєкті закону спираються наші законодавці, зараз переглядають ці норми. Йдеться про директиви 94/62/ЄС "Про упаковку та відходи упаковки" та 2018/852/ЄC зі змінами до першої.

Поточні документи не сприяють переходу ЄС до економіки замкненого циклу, де в пріоритеті — запобігання, а вже потім переробка та повторне використання. Крім цього, наголошують: потрібно рішучіше запобігти утворенню відходів, у тому числі упаковки, й ухватили для цього окремий документ. Наприкінці листопада відбудеться заключне обговорення та голосування. Якщо цей регламент підтримають, він буде обов’язковим для всіх країн-членів ЄС.

Аналізуючи український проєкт закону на відповідність чинному законодавству ЄС, дійсно можна сказати, що він цілком відповідає чинним директивам. Але виникає дилема: чи доцільно приймати в Україні законодавчі акти, в основі яких — європейські документи, що зараз переглядаються і невдовзі будуть суттєво змінені?

Чи можемо ми почекати, щоб спиратися на нові норми? Чи ми поспішаємо, бо не хочемо їх врахувати? Питання риторичні.

Спираючись на пропозиції ЄС, ми в Zero Waste Alliance Ukraine проаналізували український законопроєкт про упаковку і хочемо поділитися рекомендаціями — що можна покращити в документі.

Рік тому Європейська комісія опублікувала пропозицію оновити законодавство про упаковку та відходи упаковки. До такого рішення депутати прийшли з кількох причин:

1. Є труднощі в досягненні цілей, поставлених до 2030 року

А саме — забезпечити переробку принаймні 70% від усіх відходів упаковки. Незважаючи на те, що темпи переробки в ЄС зросли, нові відходи з'являються швидше, ніж вдається їх фактично переробити.

За попередньою оцінкою впливу на довкілля, якщо не вжити жорсткіших заходів, обсяг пластикових відходів у наступні 6 років може збільшитись на 46%, а до 2040 — до 61%.

У 2020 році відходи упаковки в країнах ЄС досягли 79 млн тонн (177 кг на душу населення проти 150 кг у 2009-му). Папір і картон виявились найпоширенішими пакувальними матеріалами (41%).

За ними йдуть пластик (19,5%), скло (19%), дерево (15%) та метал (5%). Пластик, папір і картон — потоки відходів із найбільшим зростанням із 2009 року.

Труднощів додають і тенденції на ринку:

2. Чинний документ не містить конкретних заходів із запобігання утворенню відходів

Держава має забезпечити бізнесу та муніципалітетам такі економічні та податкові стимули, щоб скорочувати використання упаковки їм стало фінансово вигідніше, аніж винайдення та просування нових типів пакування. В результаті воно теж буде одноразовим.

Паралельно варто впроваджувати доступні заходи для сортування, повторного використання та переробки ТВП. Відтак зменшуватиметься обсяг відходів, що не підлягає поверненню в обіг чи переробці і вимагає інших методів утилізації. Серед них спалювання повинно бути найдорожчим рішенням для громад.

Адаптовано з посібника GAIA, Zero Waste to Zero Emissions, 2022