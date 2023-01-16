Чого чекати від державної підтримки будівництва індустріальних парків

Нещодавно Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання коштів для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об'єктів суміжної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування індустріальних парків.

За цим Порядком, для фінансування будівництва індустріальних парків надаватимуться кошти з держбюджету.

На перший погляд, цей крок обіцяє багато, але глибший аналіз документу свідчить, що у найближчі роки розраховувати на державну підтримку не варто.

Подання та розгляд заявок на державну підтримку

Порядок надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних (промислових) парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування таких парків ("Порядок надання коштів на облаштування ІП"), визначає процедури для отримання коштів з державного бюджету:

1) ініціаторами створення індустріальних парків,

2) суб’єктами господарювання та/або

3) керуючими компаніями коштів на облаштування ІП та/або забезпечення будівництва автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо.

"В одні руки" надаватиметься не більше 60 млн грн за умови, що це не перевищує 80% від вартості проєкту.

Питання надання коштів з державного бюджету вирішуватиметься Мінекономіки. Претендент на отримання коштів має звернутись до Міністерства із заявкою та надати відомості про затвердження проєктної документації на будівництво ІП, відомості про результати експертизи проєктної документації, інформацію про інженерно-транспортну інфраструктуру парку, копію договору з керуючою компанією тощо.

Отриману заявку Мінекономіки надсилатиме для розгляду зацікавленим центральним і місцевим органам виконавчої влади та органу місцевого самоврядування.

Вони повинні перевірити достовірність, актуальність, повноту та коректність інформації, що міститься у поданих заявником документах. Відповідні органи розглядають ці документи протягом 10 робочих днів із застосуванням принципу "мовчазної згоди".

Після їх розгляду та схвалення заявки передаватимуться на розгляд утвореною Мінекономіки постійно діючою міжвідомчою комісією, до складу якої включаються, зокрема, представники Мінекономіки, Мінрегіону. Положення про міжвідомчу комісію та її склад затверджуватиметься Мінекономіки.

Міжвідомча комісія розглядатиме кожну заявку на основі таких критеріїв:

наявності існуючих об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури ІП, зокрема суміжної;

загальної кошторисної вартості заходів;

співвідношення заявленого обсягу надання коштів для реалізації заходів до загальної кошторисної вартості заходів та обсягу фактично здійснених витрат;

залучення коштів з інших джерел та їх частки в кошторисній вартості заходів;

надання в попередніх і поточному періодах державного стимулювання з інших джерел;

кількість учасників в індустріальному парку заявника;

кількість інших суб'єктів індустріального парку в індустріальному парку заявника.

З урахуванням вказаних критеріїв, найвищі шанси отримати відмову у наданні коштів матимуть проєкти з:

найнижчою часткою залучених коштів з інших джерел в кошторисній вартості заходів;

найменшою різницею між заявленим обсягом надання коштів та загальною кошторисною вартістю заходів;

найбільшою різницею між заявленим обсягом надання коштів та обсягом фактично здійснених витрат.

Найбільше шансів отримати державну підтримку матимуть ті індустріальні парки, які будуються в основному за приватні кошти та які на момент заявки мають найвищий рівень готовності.

На основі цього можна констатувати, що побудувати суміжну інфраструктуру індустріального парку виключно за гроші з бюджету не вдасться.

Кошти місцевих бюджетів

У першу чергу Порядок надання коштів на облаштування ІП врегульовує надання фінансування саме за рахунок державного бюджету. Кабмін рекомендує місцевій владі застосовувати цей Порядок при ухваленні рішень щодо надання коштів.

Імовірно, за таких умов, місцева влада розроблятиме власні правила надання фінансування з місцевих бюджетів. Сам Порядок чітко визначає, що надання коштів за рахунок місцевого бюджету здійснюватиметься місцевою владою.

Формулювання Порядку потребують уточнення, адже наразі передбачено, що надання коштів за рахунок місцевого бюджету здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою держадміністрацією або органом місцевого самоврядування.

За таких умов на практиці може бути конкуренція між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями щодо реалізації повноважень з надання коштів.

Враховуючи, що Порядок надання коштів на облаштування ІП має для органів місцевого самоврядування тільки рекомендаційний характер, розроблені ними порядки надання коштів з місцевих бюджетів можуть суттєво відрізнятись від механізмів, передбачених Кабінетом Міністрів.

Яка ситуація з коштами для надання допомоги індустріальним паркам?

У проєкті держбюджету на 2023 рік не передбачено видатків державного бюджету на надання коштів для облаштування суміжної інфраструктури індустріальних парків.

На фінансування індустріальних парків передбачено лише 400 млн грн у якості субвенцій місцевим бюджетам. Як ця субвенція розподілятиметься між громадами невідомо, оскільки відповідний порядок наразі не затверджений.

Отже, наразі маємо проєкт бюджету, який начебто і передбачає кошти на фінансування індустріальних парків, але поки неясно, чи таки здійснюватиметься фінансування індустріальних парків у 2023 році.

Висновок

Враховуючи механізми, які пропонує держава, та публічні фінансові ресурси, надання бюджетних коштів для облаштування суміжної інфраструктури індустріальних парків буде скоріше приємним бонусом для індустріальних парків з найбільшою часткою приватного фінансування та найбільшим ступенем реалізації проєкту, ніж основним засобом фінансування будівництва.

За таких умов не варто очікувати, що надання державою коштів на облаштування індустріальних парків в рамках, передбачених чинним законодавством, спричинить бум у цьому секторі.