У Раду внесли законопроєкти по скасуванню податків на ввезення безпілотників і тепловізорів
П'ятниця, 13 січня 2023, 15:45 -
У парламент внесли законопроєкти №8360 та №8361 щодо сприяння ввезенню та звільнення від ПДВ та мита: коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, народні депутати проситимуть розглянути відповідні зміни за максимально швидкою процедурою.
Наразі тексти проєктів на сайті ВР відсутні.
Нагадаємо:
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкти №8286/8287 щодо введення електроної акцизної марки на алкоголь та тютюнові вироби.
Економічна правда