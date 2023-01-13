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У Раду внесли законопроєкти по скасуванню податків на ввезення безпілотників і тепловізорів

П'ятниця, 13 січня 2023, 15:45 - Олексій Павлиш

У парламент внесли законопроєкти №8360 та №8361 щодо сприяння ввезенню та звільнення від ПДВ та мита: коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, народні депутати проситимуть розглянути відповідні зміни за максимально швидкою процедурою.

Наразі тексти проєктів на сайті ВР відсутні.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкти №8286/8287 щодо введення електроної акцизної марки на алкоголь та тютюнові вироби.

Економічна правда

Рада законодавство податки війна
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