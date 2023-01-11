Чому Зеленський ігнорує петицію щодо ветування містобудівної "реформи" 5655

Уже декілька тижнів президент Володимир Зеленський розглядає петицію, яка вимагає ветувати скандальну містобудівну "реформу" (№5655).

Це петиція набрала понад 42 000 голосів у рекордно стислі строки.

Чому "реформа" обурила суспільство? Законопроєкт дає можливість забудовникам контролювати самих себе, а громадяни не матимуть суттєвого впливу на те, як забудовується їхнє місто.

Культурна спадщина країни через нові норми опинилася під загрозою. І це позиція Мінкульту. Проти такої "реформи" виступили громадські організації, ЗМІ, представники органів місцевого самоврядування, які підписали спільну заяву.

Під час розгляду законопроєкту зауваження подав не лише Рух ЧЕСНО. Головне юридичне управління Верховної Ради наголосило, що низка положень є неконституційними.

Що стосується НАЗК, то вже після прийняття проєкту вони відповіли на звернення ЧЕСНО та зазначили, що перед голосуванням не мали можливості ознайомитись з остаточним текстом закону й надати йому вичерпну оцінку. Бо текст законопроєкту був опублікований лише в переддень голосування.

У той час як текст закону був таємницею для усіх, на підтримку цієї ініціативи беззастережно виступила низка організацій із сумнівною репутацією, керівництво яких пов’язане з одіозним Михайлом Добкіним.

Про це раніше писав Рух ЧЕСНО. З докладанням максимальних зусиль та запевненнями авторки проєкту Олени Шуляк ("Слуга народу"), що правки НАЗК враховані, в сесійній залі вдалось зібрати лише 228 голосів. Дотискали питання голосами представників проросійської і вже забороненої ОПЗЖ.

Ситуація з містобудівною "реформою" не унікальна. Через невиправдану закритість роботи комітетів та ВРУ ми маємо ситуацію, коли громадянське суспільство та ті, кого може стосуватися закон, не встигають вчасно моніторити законопроєкти.

Для прикладу, в той же день був проголосований проєкт про посилення відповідальності військових (№8271), на вивчення і доопрацювання якого громадяни мали менше п'яти днів.

Якщо не ветувати проєкт, військові матимуть в суді менше прав, ніж вбивці. Про це так само писав Рух ЧЕСНО.

Правозахисники вважають, що цей законопроєкт звужує право обвинуваченої людини на захист та можливість виправлення й продовження несення служби, а також має ризики як для захисту прав людини, так і для обороноздатності держави.

З питаннями щодо доцільності таких жорстких обмежень прав військових на судовий захист виступили і військовослужбовці.

Джерело: паблік Ярини Чорногуз

Обидва закони досі не підписані Президентом, проте і вето ним накладено не було. Хоча відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та порядку розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України, розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Петиції щодо зазначених законопроєктів знаходяться на розгляді значно довше.

Громадяни України висловились однозначно проти щодо роботи ВРУ за закритими дверима та вимагають враховувати їхню думку під час законотворчого процесу.

Системне уникання діалогу зі суспільством може мати негативні наслідки для нашої держави. В умовах війни критично важливо не лише перемогти ворога, але й зберегти демократичні цінності і підтримку громадян.

Рух ЧЕСНО подав звернення до Президента України з питаннями про строки відповіді на петиції щодо ветування законопроєктів. Як тільки ми отримаємо відповість — ми її оприлюднимо.