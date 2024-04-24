Коли запрацює еАкциз в Україні

керівник проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS"

Від 2019 року в Євросоюзі працює електронна система Tobacco track&trace system. Це рішення для відстежування походження та боротьби з незаконною торгівлею тютюном.

За перший рік роботи система допомогла виявити та конфіскувати понад 600 млн контрабандних сигарет, а це – щонайменше €90 млн додаткових податкових надходжень. Завдяки інновації незаконна торгівля тютюном в ЄС скоротилась на 20%.

Аналогічне рішення функціонує й у Великій Британії ще від часів членства в ЄС. Через успішність системи країна має намір запровадити її і для алкоголю.

Україна, яка сьогодні як ніколи потребує детінізації економіки та збільшення бюджетних надходжень, також працює над реалізацією еАкцизу – електронної системи простежуваності та впровадження електронних акцизних марок.

Реклама:

Причому відразу для тютюнової та алкогольної продукції. Це має принести бюджету додаткові десятки мільярдів гривень, адже тільки у 2023 році, за даними Kantar, через нелегальний тютюновий ринок бюджет недоотримав 23 млрд грн, а через алкогольний – ще 10 млрд грн.

Запровадження еАкцизу також допомагає реалізувати вимоги ЄС і гармонізувати національні норми з європейськими, необхідними для євроінтеграції.

Як працюватиме еАкциз

Революційні для українського ринку цифрові технології дозволять простежувати обіг кожної пачки тютюну та пляшки алкоголю завдяки нанесенню електронної акцизної марки.

Е-марки матимуть цифрові двовимірні дата-матрикс-коди, відстеження та формування яких через систему унеможливлює підробку – аналогічне кодування передбачене європейськими нормами і вже використовується виробниками тютюнових виробів.

Ліцензовані виробники та імпортери створюватимуть електронні марки в особистому кабінеті в системі еАкциз. Для формування марки потрібно буде замовити код – унікальний ідентифікатор, сплатити акцизний податок та внести додаткові дані для кожної одиниці товару.

Далі марки наноситимуть безпосередньо на паковання чи етикетку під час виробництва без необхідності витрачати кошти на паперові акцизи. А імпортери маркуватимуть продукцію до або після перетину кордону.

На якому етапі перебуває розробка еАкцизу

Тестовий період дії еАкцизу розпочнеться у березні 2025 року. Повний запуск запланований на початок 2026 року. Але робота над проєктом уже триває. Вона передбачає як зміни до законодавства, до створення яких залучені всі зацікавлені учасники ринку, так і розроблення відповідних програмних продуктів.

Останнє можна буде розпочати після узгодження всіх процесів та вимог до майбутньої системи.

Минулого року Мінцифри, Мінфін, Податкова служба та Фінансовий комітет Парламенту заклали нормативну базу для функціонування електронного акцизу – 29 червня 2023 р. Парламент ухвалив закон № 3173-IX, який є юридичною основою для впровадження системи.

Опубліковано технічні вимоги і зараз триває розроблення понад десяти нормативно-правових актів, які деталізують функціонування майбутньої системи простежуваності та вимоги до захисного елементу акцизної марки.

Україна зацікавлена в тому, щоб нові процедури сприяли спрощенню провадження бізнесу і не створювали додаткових перешкод на етапі виробництва або імпорту. Тож до участі в розробленні законодавчих норм запрошені найбільші виробники й постачальники алкогольної та тютюнової продукції та бізнес-асоціації, також створена робоча група для обговорення розробленого законодавства та технічних вимог до системи.

До прикладу, представники великих тютюнових і алкогольних компаній були залучені до розроблення технічного базису виробничого циклу продукції, а також роботи системи контролю за обігом тютюнових та алкогольних виробів, взаємодії з європейською системою відстеження та визначення європейських принципів та алгоритмів емісії унікальних кодів.



Варто зазначити, що на створення системи держава не витрачає коштів із бюджету. Розробка фінансується винятково коштом міжнародних партнерів – Уряду США та Уряду Великої Британії – через USAID / UKaid проєкт "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS", а згодом фінансуватиметься через проєкт USAID / UK Dev "Підтримка цифрової трансформації".

Найближчим часом ми плануємо завершення публічного обговорення й очікуватимемо ухвалення нормативних документів Кабінетом Міністрів України. Паралельно будемо проводити тендер на розроблення ІТ-системи.

Що Україна отримує від еАкцизу

Важливо, що нормативні акти, які розробляють, не лише забезпечать ефективне адміністрування акцизного податку, а й стануть частиною ширшої стратегії України щодо цифровізації та зближення з європейськими стандартами.

Вони враховуватимуть положення Директиви 2014/40 ЄС, що дозволить українським виробникам у майбутньому гармонійно інтегруватися у ринок ЄС.

Тож еАкциз буде ключовим інструментом для трансформації й детінізації тютюнового та алкогольного ринку. Держава отримає інструмент моніторингу кожної одиниці продукції на всіх етапах переміщення: від виробництва або імпорту – до продажу кінцевому споживачу.

Бізнес – інструмент захисту своєї продукції від фальсифікації, спрощення процедури отримання акцизів та прозорі ринкові умови, без паперової тяганини та візитів до податкової.

А споживачі – надійність та якість продукції. Відсканувавши марку за допомогою застосунку Дія, вони зможуть перевірить справжність продукції, легальність акцизної марки, для тютюнових виробів – ще й суму сплаченого податку та максимальну рекомендовану роздрібну ціну товару. У разі невідповідності – матимуть змогу подати скаргу до податкової служби також через Дію.