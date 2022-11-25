Мережа "Сільпо" відновила роботу в Херсоні

Мережа супермаркетів "Сільпо" почала працювати у Херсоні: 24 листопада почав працювати "Сільпо" на просп. Будівельників, 27-А. "Сільпо" в ЦУМі, на Ушакова, 49, планують відкрити незабаром.

Про це повідомляє пресслужба мережі.

"Поки що можемо відкрити супермаркети на "мінімальному заряді". Адже ми відновлюємося з "повного нуля", - пояснили в мережі.

"Ми були вимушені остаточно піти з міста наприкінці квітня. За цей час росіяни розграбували немалу частину нашого обладнання: як зазвичай, крали все, що можна було відкрутити - коптильню для риби, ваги, самокаси і купу невеличких штук. Ми навіть не знаємо повний перелік втраченого - бо інвентаризацію будемо проводити після відкриття", - йдеться у повідомленні.

З першого дня роботи в магазинах у повному обсязі буде, так звана, стелажна продукція - тобто те, що стоїть на поличках і не потребує температурного режиму, пояснили в "Сільпо".

"Ще завозимо свіжі фрукти та овочі. Хліб поки що не з нашої пекарні, але він буде і буде свіжий.

На Будівельників ми ще зможемо обладнати три "холодні" вітрини з молочною продукцією, ковбасними виробами і тортиками. Ми подумали, можливо, захочеться відсвяткувати виборену свободу і потішити себе солодощами", - розповіли в мережі.

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"На Ушакова ми встановлюємо трішки потужніший генератор. Тож, там буде більший вибір молочної продукції, м’ясних і ковбасних виробів, солодощів. Ще буде свіжа риба і м’ясо. Невелика кількість замороженої продукції – напівфабрикати, риба, овочі.

Можливо, вдасться запустити піч для піци - це буде наша майже перемога над законами фізики.

На Ушакова буде працювати кав’ярня. Крім кави та чаю з солодощами ми тимчасово розмістимо в ній кулінарію. Асортимент поки невеличкий, бо зараз ми щодня будемо привозити готові страви з Миколаєва", - додали в "Сільпо".

У мережі додали, що зв’язок поки що через Старлінки.

"Можливо, вдасться відновити супермаркет в ТРЦ "Фабрика". На жаль, він постраждав найбільше – був пограбований вщент і велика частина площі вигоріла", - резюмували в мережі.

Економічна правда