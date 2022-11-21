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Rozetka повернулася в Херсон: коли відновлять роботу

Понеділок, 21 листопада 2022, 14:00 - Олексій Павлиш

Онлайн-маркетплейс Rozetka у середу, 23 листопада, відновить роботу в Херсоні.

Про це повідомив у Faceebok співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

"Доїхали. Довезли. Повернулися. Rozetka. Херсон. В середу відкриття", - написав Чечоткін, додавши відео з автомобілями Rozetka на тлі стели при в'їзді в місто.

Нагадаємо:

До звільненого Херсона 19 листопада прибув потяг з Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Державний Приватбанк у середу, 16 листопада, відкрив перше відділення у деокупованому Херсоні.

ВІДЕО ДНЯ

Державний Ощадбанк з 16 листопада відновлює роботу відділення в звільненому Херсоні. Адреса установи: вул.Чорноморська, 29а.

Державний ПриватБанк з п'ятниці 11 листопада розпочав низку заходів щодо відновлення роботи відділень, мережі банкоматів та терміналів у звільненому Херсоні.

11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 

12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція. Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.

Перші базові станції мобільних операторів у Херсоні через відсутність світла працюють на генераторах та терміналах Starlink.

Економічна правда

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