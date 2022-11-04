H&M закрив уже більше половини магазинів у Росії, останні закриє до кінця року

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Шведський ритейлер H&M продовжує процес припинення діяльності в Росії - наразі більше половини магазинів компанії в країні закриті назавжди, усі магазини будуть закриті до кінця року.

Про це пише Nyhetsbyrаn Direkt із посиланням на пресслужбу компанії.

H&M призупинила всі продажі в Росії на початку березня. У середині липня мережа оголосила, що починає згортати свою діяльність в Росії, враховуючи "поточні проблеми" ведення бізнесу і непередбачуване майбутнє.

У рамках процесу ліквідації група H&M тимчасово відкрила свої фізичні магазини для продажу залишків товарних запасів в Росії, і до кінця вересня понад 30 з 172 магазинів в Росії були закриті назавжди.

"Ми дотримуємося нашого плану, і наразі у нас все ще є декілька магазинів, які тимчасово відкриті для продажу залишків товару. Закриття магазинів відбувається поступово, згідно з планом, і ми плануємо закрити останні магазини до кінця року.

Як ми повідомляли раніше, ми хочемо забезпечити, щоб згортання нашої діяльності в країні відбувалося у відповідальний спосіб", - зазначили у пресслужбі.

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ВІДЕО ДНЯ

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Економічна правда