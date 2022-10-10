Як змінилась роль рієлторів та чого від них очікують українці

Щороку український ринок оренди нерухомості зростає, разом з ним збільшується і кількість його гравців.

Так, якщо ще в 2018 році Асоціація фахівців з нерухомості України нараховувала 1,2 тисяч рієлторів, то наразі їх кількість зросла до 2,9 тисяч.

Тож давайте розбиратися, як змінилася роль рієлторів в сучасних умовах і чого українці найбільше очікують від співпраці з ними.

Комплексні послуги та гнучкість в інтересах клієнта

Основна вимога до рієлторів залишилася незмінною — досконало знати ринок нерухомості. Проте жодна сфера не стоїть на місці, тож і в питаннях житла роль фахівців трансформується відповідно до вимог часу.

В умовах, коли кожен може самотужки знайти онлайн все — від квитків на потяг до житла, функція рієлтора, звісно ж, суттєво розширилася.

Тепер клієнти очікують, що він не лише знайде досконалий варіант, а й супроводжуватиме їх упродовж всього шляху підбору нерухомості та стане надійним консультантом на кожному етапі.

Такий підхід підтверджує і президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

За його словами, зараз більшість пошукачів іде до рієлтора з очікуваннями, що той допоможе знайти найбільш відповідні варіанти, оперативно організувати покази в зручному форматі та фахово підтримає клієнта під час укладання договору, процесу оплати та інших етапів оформлення.

Усе більше українців очікують, що рієлтор буде і надійним компаньйоном під час пошуку житла.

З досвіду генеральної директорки агенції KDU Realty Group Олени Маленкової, зараз клієнти чекають, що фахівець помітить усі "підводні камені" та ймовірні ризики, порадить найкращі параметри та навіть допоможе відкоригувати запит клієнта, якщо він не зовсім відповідає реальній ситуації на ринку.

Наприклад, розвіє сумніви власника житла стосовно окремих категорій орендарів, допоможе згладити гострі кути та знайти спільну мову між сторонами.

Очевидно, що важливою залишається юридична кваліфікація спеціаліста, адже для того, щоб якісно відстояти інтереси клієнта, рієлтор мусить добре знати відповідне законодавство, а це і податковий, і земельний, і сімейний кодекси, а також усі нюанси процесу спадкування.

На часі — діджиталізація роботи рієлтора

Більшість сфер життя плавно переходять онлайн, і ринок нерухомості, звісно ж, не виняток.

Процес купівлі чи оренди житла майже повністю перейшов у діджитал-сферу, тож і ефективність рієлторів стає все більш залежною від якісного опанування цифрових інструментів: від CRM-систем до принципів роботи соцмереж і спеціалізованих платформ.

Зокрема, ще від початку пандемії COVID-19 поширюється тенденція до повної співпраці пошукачів житла та рієлторів в онлайн-форматі. Таким чином, ще більшого значення набувають навички відеоогляду квартир, який в подальшому зможе якісно замінити формат фізичного показу.

Відповідно, документообіг також переходить у віртуальний вимір, значною мірою завдяки можливості поставити цифровий підпис на документах, які раніше підписували лише в офлайні.

Відтак, угоди, які не потребують нотаріального підтвердження (скажімо, договір оренди чи договір на послуги рієлтора) можна укласти без фізичної присутності. А це, зокрема, важливо для чималої кількості українців, які зараз перебувають за кордоном.

Найбільше українці очікують на покращення сервісу та фахових рекомендацій

У вересні ми опитали понад 1000 користувачів OLX Нерухомість, щоб зрозуміти, скільки українців шукають житло з рієлторами та яка підтримка від фахівців для них особливо важлива.

Як виявилось, половина опитаних шукають житло на спеціалізованих онлайн-майданчиках самотужки, а інша половина — за допомогою рієлтора.

Основними функціями фахівця українці вважають вміння швидко запропонувати житло за заданими параметрами (середня оцінка склала 2,9) та бути "адвокатом" орендаря — допомогти винайняти квартиру на найбільш вигідних умовах (оцінка 2,5).

А от те, щоб рієлтор показував ексклюзивні та актуальні пропозиції до того, як їх виставляти на загал, для орендарів менш важливо (оцінка 2,1).

Також найбільше орендарі очікують, що рієлтори стануть більш клієнтоорієнтованими та вдосконалюватимуть рівень надання рієлторських послуг.

Ця рекомендація здобула найбільшу підтримку серед опитаних — 66% голосів. На другому місці — надання фахових юридичних рекомендацій та допомога при укладанні угоди (52% голосів).

Третє за пріоритетністю побажання краще знати ринок нерухомості та ретельніше підбирати варіанти для орендаря (49%).

Вочевидь, окремі функції та роль рієлтора трансформувалися в умовах війни і поки це позитивна тенденція, яку варто підтримувати та розвивати, адже зараз у всіх сферах на перший план вийшла людяність і вміння "підставити плече" під час найскладніших етапів відбудови життя.