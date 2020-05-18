Сильніші за кризу: як перетворити турбулентні реалії на можливості для зростання МСБ

В умовах глобальних змін бізнес піддається значному ризику. За даними експрес-опитування від EBA, на початку карантину майже половина компаній заявила про втрату від 20% до 50% доходів.

Зважаючи на кризу, бізнеси шукають свої шляхи виходу із ситуації. Але результати цього ж опитування показали, що значна частина підприємців — 31% шукатиме нові ніші для розвитку своєї справи.

Зважаючи на соціальне дистанціювання та суворий карантин, чимало бізнесів знаходять вихід і роблять ставку на онлайн. За даними аналітичної компанії MediaRadar, в період з 17 лютого по 9 березня рекламні бюджети e-commerce платформ збільшилися вдвічі — з 4,8 млн доларів США до 9,6 млн.

Онлайн-шопінг став своєрідним виходом для людей по всьому світу, які змушені залишатися вдома. Багато хто працює віддалено і робить покупки в інтернет-магазинах, щоб убезпечити себе і не виходити на вулицю. Нові реалії життя стали потужним поштовхом для подальшого розвитку електронної комерції.

Якими методами користуються українські бізнеси? Кожен знаходить свій вихід. Так, ресторанний бізнес переорієнтувався виключно на доставку та знаходить креативні виходи — приміром, пропонує доставку продуктових наборів для домашньої кулінарії. Мережі кінотеатрів запускають онлайн-продаж сертифікатів на кінопокази після карантину.

Багато компаній проявляють соціальну відповідальність і допомагають тим, хто знаходиться на передовій боротьби з пандемією. Наприклад, служби таксі допомагають медикам діставатися місця роботи, пропонуючи промокоди на безкоштовні поїздки, а ресторани Львова створили ініціативу "Нагодуй лікаря" та забезпечують їх обідами.

З того, як реагують бізнеси на кризу, можна зробити висновок — усі вони намагаються залишатися близькими до свого споживача, незважаючи на обмеження. І це прагнення є спільним людей в усьому світі.

Згідно з березневим дослідженням Edelman Trust Report, 88% споживачів хочуть залишатися в курсі того, як бренд працює та яким чином можна отримати доступ до його продуктів та послуг. Це спостереження може стати у пригоді й підприємцям, представникам малого та середнього бізнесу.

Як залишатися близькими зі споживачем?

Передусім варто звернутися до свого споживача та запитати у нього про його першочергові потреби. Зважаючи на статистику EBA, що свідчить про наміри третини бізнесів змінювати свій фокус, це варто робити з урахуванням запитів споживачів.

Наприклад, згідно з аналітикою OLX за березень-квітень 2020 року, протягом цього періоду кількість зацікавлених у покупці харчових продуктів та інвентарю для саду зросла на 178%, у товарах для спорту та відпочинку — на 96%.

Це говорить про те, що найбільший попит зараз мають речі першої потреби та товари для хобі та фітнесу. Розуміння цих трендів стане у нагоді для тих бізнесів, що таки наважуються змінювати свій профіль.

За даними OLX, деякі продавці вже скористались такою можливістю. Так, у категорії "садовий інвентар" оголошень побільшало на 34%, "сад та город" — на 26%, "краса та здоров’я" — на 17%.

Розміщення товарів та послуг на онлайн-платформах — зручна можливість налагодити продажі та втриматись на плаву.

Серед переваг — широка аудиторія покупців — 25 млн користувачів щомісяця, індексація у пошукових системах, налагоджена система доставки, можливість швидко обробляти запити, відстежувати тенденції попиту та вивчати пропозиції конкурентів.

Гнучкість як перевага

Онлайн-платформи дають низку переваг. По-перше, ви не обмежені географією. Завдяки партнерству нашої платформи із поштовим оператором Нова пошта, є можливість здійснити доставку майже у будь-яку точку країни.

Великим плюсом є зменшення особистих контактів між людьми. А це важливо у карантинних умовах.

Статистика показує, що з середини березня зросла кількість відправлень із послугою OLX Доставка в межах одного міста.

Простими словами, люди намагаються максимально мінімізувати свої соціальні контакти, і обирають отримувати товари не особисто. Таке прагнення помітне у мешканців великих міст, і воно лише зростає.

Так, у середині квітня в порівнянні з серединою березня у Дніпрі кількість таких доставок зросла на 153%, у Львові — на 108%, у Одесі — на 77%, а у Києві — на 40%.

Нова організація роботи

Окрім того, карантин — можливість пізнати нові методи організації роботи. Якщо раніше важко було уявити життя без зустрічей і офісу, то зараз це стає новими реаліями. Але є і плюси — адже тепер можна знайти професійного працівника не тільки в межах свого міста. Такий підхід може і зекономити частину постійних витрат — залучення віддалених працівників дозволяє відмовитися від витрат на оренду офісу.

У середині квітня підприємці вже стали активніше шукати віддалених працівників, аніж навіть у середині березня. Приміром, попит лише на Instagram-спеціалістів збільшився на 21%, а на smm-ників — на 22%.

В цілому помітна тенденція до збільшення популярності спеціалістів, що працюють в онлайні, що логічно в умовах вимушеного дистанціювання.

Сучасні реалії показують, що кризи трапляються, і можна пройти їх, якщо розвивати гнучкість свого бізнесу. Умови турбулентного режиму — приклад того, що ключ до стійкості лежить у знанні свого споживача, постійному контакті з ним й у можливості реагувати швидко.

Соціальна дистанція наштовхнула на переосмислення того, що раніше здавалось обов’язковим для бізнесу — наприклад, мати офлайн офіс та шукати працівників саме у своєму місті.

А користування онлайн-платформами стає ще одним виходом для малого та середнього бізнесу, щоб продовжувати роботу в критичних умовах, і навіть розвиватися, адаптуючись під вимоги ринку.